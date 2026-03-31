Hoãn phiên phúc thẩm xét xử cựu Tổng Giám đốc SJC Lê Thúy Hằng

Sáng 31/3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bà Lê Thúy Hằng (cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC) cùng các đồng phạm về các tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tuy nhiên, do vắng mặt người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, thời gian mở lại vào ngày 28/4.

Bà Lê Thúy Hằng tại tòa sơ thẩm (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Ở cấp sơ thẩm, TAND TPHCM tuyên phạt bà Hằng 17 năm tù về tội tham ô tài sản và 8 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; tổng hợp hình phạt là 25 năm tù. Các bị cáo khác bị tuyên từ án treo đến 22 năm 6 tháng tù về nhiều tội danh.

Sau bản án sơ thẩm, bà Hằng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và trách nhiệm dân sự.

Theo nội dung vụ án, Công ty SJC được Ngân hàng Nhà nước giao nhiệm vụ gia công lại vàng miếng móp méo, sản xuất vàng nhẫn SJC và tham gia bán vàng miếng bình ổn giá. Doanh nghiệp này cũng được chủ động xác định giá vàng miếng SJC.

Trong quá trình gia công, Ngân hàng Nhà nước lập tổ giám sát trực tiếp và theo dõi qua hệ thống camera đối với toàn bộ 12 công đoạn sản xuất.

Tuy nhiên, với mục đích chiếm đoạt tài sản thuộc trách nhiệm quản lý, bà Lê Thúy Hằng đã lợi dụng chức vụ Tổng giám đốc, chỉ đạo cấp dưới lập các tờ trình “khống” nhằm nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng.

Bà Hằng còn chỉ đạo Trần Hiền Phúc (kế toán trưởng Công ty SJC) căn cứ các tờ trình này để soạn thảo, hợp thức hóa thời điểm ban hành quy định về định mức hao hụt mới, áp dụng vào quá trình sản xuất.

Đồng thời, bà phê duyệt việc cấp vàng nguyên liệu với định mức hao hụt 0,0005 chỉ/sản phẩm và báo cáo Ngân hàng Nhà nước tổng số vàng hao hụt khi gia công 10 tấn vàng. Qua đó, các bị cáo đã chiếm đoạt 95,8521 lượng vàng, trị giá khoảng 8,4 tỷ đồng; riêng bà Hằng hưởng lợi 85,8521 lượng, tương đương hơn 6,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Hằng còn chỉ đạo Hoàng Lệ Huê (Giám đốc SJC Chi nhánh miền Trung) lập chứng từ “khống”, hợp thức việc mua vàng giá cao, bán giá thấp để tạo lỗ giả, qua đó chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng; trong đó bà Hằng hưởng lợi hơn 2,1 tỷ đồng.

Tổng số tiền bà Hằng và đồng phạm chiếm đoạt là 11,6 tỷ đồng, riêng bà Hằng hưởng lợi hơn 8,7 tỷ đồng.

Không chỉ vậy, bà Hằng còn lợi dụng chức vụ để mua và đưa vàng nguyên liệu từ bên ngoài vào 56 đợt gia công vàng móp méo cho Ngân hàng Nhà nước; đồng thời mua vàng nguyên liệu ngoài để sản xuất hơn 11.503 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định. Bà cũng chỉ đạo cấp dưới chỉ bán một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng, phần còn lại giữ lại để bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết.

Theo cơ quan tố tụng, tổng thiệt hại do hành vi của bà Lê Thúy Hằng gây ra đối với Nhà nước là hơn 95,7 tỷ đồng, trong đó cá nhân bà hưởng lợi khoảng 73,5 tỷ đồng.