Hoa hậu Thùy Tiên: "Đây là bài học rất lớn của cuộc đời bị cáo"

Trả lời HĐXX sáng 19/11, bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên cho biết, tỷ lệ phần trăm phân chia cho bị cáo trong vụ quảng cáo kẹo Kera là do chính bị cáo đề xuất, mọi người bàn bạc với nhau và chốt. Bị cáo khai không bàn về góp vốn mà chỉ bàn chia lợi nhuận 25%, sau đó tăng lên 30%.

Công ty Sen Vàng hưởng 30% giá trị hợp đồng?

“Ban đầu, anh Công (bị cáo Lê Thành Công) mời bị cáo tham gia với vai trò là người đại diện, quảng cáo, nhưng bị cáo thấy dự án này rất hay nên muốn tham gia và điều hành. Vì vậy, bị cáo đã đề nghị được hưởng 25% giá trị bán hàng, còn số tiền góp vốn chưa bàn nên chưa đóng”, bị cáo Thùy Tiên khai và phủ nhận việc nhận lời không phải vì thấy doanh thu tốt.

"Yêu cầu tăng thì phải có góp vốn chứ, sao chỉ có yêu cầu tăng lên thôi?", chủ tọa chất vấn. Bị cáo Tiên không trả lời.

Bị cáo Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên (Ảnh: Nam Anh).

Theo cáo trạng, đến cuối tháng 2, khi xảy ra tranh luận trên mạng xã hội liên quan đến hàm lượng chất xơ có trong kẹo Kera, để tránh ảnh hưởng, giữ gìn hình ảnh, uy tín của mình, ngày 7/3, Tiên đã đề nghị Lê Tuấn Linh ký hợp đồng quảng cáo đề ngày 5/12/2024 (trước thời điểm Tiên đăng quảng cáo kẹo Kera trên Facebook) để loại bỏ vai trò của Tiên với tư cách là cổ đông.

Chủ tọa hỏi ai là người tư vấn cho bị cáo thực hiện hợp đồng trên, bị cáo Tiên khai lúc đó có nhiều người tư vấn, áp lực nhiều bên nên không nhớ ai. Khi được tòa hỏi về nhận thức, suy nghĩ của mình, Hoa hậu Thùy Tiên nói lúc đó rối trí và áp lực, nếu biết sai phạm thì sẽ không làm vì xây dựng hình ảnh rất khó khăn.

Về thời điểm Tiên tham gia vào Công ty Chị Em Rọt Công ty Sen Vàng đang quản lý bị cáo. Hoa hậu này cho biết, hợp đồng ký với các đối tác, bị cáo đều phải thông qua Sen Vàng. Thùy Tiên khai thêm, theo hợp đồng với Sen Vàng, trong năm 2025, công ty này hưởng 30% giá trị các hợp đồng.

HĐXX hỏi về trách nhiệm công ty quản lý trong trường hợp tham gia ký hợp đồng quảng cáo, Tiên khai công ty sẽ phải ký hợp đồng thay cho bị cáo với nhãn hàng, lo pháp lý, hành chính.

"Người trực tiếp theo dõi hỗ trợ bị cáo quảng cáo, chạy chương trình là ai?", chủ toạ hỏi. "Quản lý cũ của bị cáo và anh chị giám đốc công ty", Tiên trả lời.

Bị cáo khai việc ký hợp đồng quảng cáo kẹo Kera không vi phạm điều khoản nào đã ký với Sen Vàng.

Theo quyết định xét xử trước đó, chỉ có 26 người liên quan được HĐXX triệu tập, tuy nhiên, tại tòa sáng nay, danh sách được chủ tọa đọc có thêm bà Phạm Thị Kim Dung (Tổng Giám đốc Công ty Sen Vàng) và 3 người khác. Bà Dung và những người này ủy quyền cho người khác tham dự phiên tòa.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Nam Anh).

Quang Linh Vlogs thừa nhận quảng cáo sai

“Bản thân bị cáo rất bất ngờ về kết quả giám định kẹo Kera. Ba bị cáo cũng là người trực tiếp sử dụng sản phẩm này. Đây là bài học rất lớn cho cuộc đời bị cáo và bị cáo mong muốn đây là bài học cho tất cả mọi người”, bị cáo Thùy Tiên trình bày tại tòa.

Ngoài ra, bị cáo khai mình không trực tiếp bán hàng, chỉ xuất hiện với vai trò là đại diện nhãn hàng, nhưng có gắn giỏ hàng trên trang cá nhân bán được sản phẩm và được hưởng 6,8 triệu đồng.

Sau khi sự việc xảy ra, bị cáo Thùy Tiên đã tác động gia đình nộp 3,2 tỷ đồng. “Bị cáo nộp tiền nhằm khắc phục hậu quả vụ án, dựa trên tỷ lệ cổ phần. Bản thân bị cáo biết việc mình quảng cáo sai sự thật ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của người tiêu dùng”, bị cáo Tiên khai.

Bị cáo Phạm Quang Linh tại tòa sáng 19/11 (Ảnh: Nam Anh).

Tới lượt mình, bị cáo Quang Linh thừa nhận mình đã bán hàng, quảng cáo không đúng sự thật. Đồng thời, bị cáo cho rằng bản thân không hiểu rõ về chất xơ, chỉ nghe thông tin từ các cổ đông khác. Sau khi xảy ra sự việc, bị cáo tác động gia đình nộp lại 1,2 tỷ đồng nhằm khắc phục hậu quả vụ án.

Trợ lý và chị gái của Quang Linh là những cổ đông không bị xử lý hình sự. Tại tòa, nam bị cáo khai mời những người này vào công ty nhằm tăng vốn điều lệ nhưng không tham gia điều hành Công ty cổ phần Chị Em Rọt

Theo cáo trạng, khoảng tháng 7/2024, Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) cùng Trần Chí Tâm (trợ lý của Quang Linh) bàn bạc thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực livestream, quảng bá và bán hàng trực tuyến.

Sau đó, nhóm kêu gọi thêm Lê Thành Công (thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt và Nguyễn Thúc Thùy Tiên tham gia.

Ban đầu, Thùy Tiên được hưởng 25% lợi nhuận, sau đó các cổ đông thống nhất tăng lên 30% cổ phần, với vai trò vừa góp vốn vừa đại diện hình ảnh cho sản phẩm.

Trong mô hình vận hành, Lê Tuấn Linh giữ chức giám đốc, đại diện pháp luật, phụ trách hồ sơ pháp lý và xây dựng kịch bản quảng bá; Lê Thành Công phụ trách liên hệ với nhà sản xuất; Thùy Tiên, Hằng và Quang Linh đảm nhận việc quay video, quảng bá và livestream bán hàng.

Sau khi thống nhất, Công ty Chị Em Rọt chọn sản xuất “kẹo rau củ”, hướng đến nhóm khách hàng quan tâm sức khỏe. Công ty sau đó hợp tác với Công ty cổ phần Asia Life (trụ sở tại Đắk Lắk), do Nguyễn Phong làm Chủ tịch HĐQT, để sản xuất sản phẩm mang tên “Thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies” (kẹo Kera).

Ngày 26/11/2024, Lê Tuấn Linh ký hợp đồng gia công, đóng gói sản phẩm với Công ty Asia Life. Nhóm bị cáo tiến hành công bố sản phẩm, lập hồ sơ thể hiện kẹo Kera chứa 22 thành phần, trong đó 10 loại bột rau củ quả chiếm 28,13%. Trên nhãn, sản phẩm được quảng bá với khẩu hiệu “Khỏe đẹp tự nhiên từ chất xơ”.

Công ty Chị Em Rọt không giám sát quá trình sản xuất, dù các bị cáo biết Công ty Asia Life không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGap và cũng không rõ nguồn nguyên liệu thực tế. Nhóm cổ đông kết quả thử nghiệm cho thấy hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera chỉ 0,935%, thấp hơn nhiều so với thông tin quảng cáo.

Tuy nhiên, để bán hàng, các bị cáo vẫn dựng kịch bản quảng cáo sai sự thật, sản xuất nhiều video, livestream trên TikTok, Facebook, dàn dựng hình ảnh “vùng nguyên liệu xanh mướt” tại Đà Lạt và Đắk Lắk, quảng cáo kẹo Kera được làm từ 10 loại rau củ tươi sạch.

Trong các buổi phát sóng, nhóm này nhấn mạnh mỗi viên kẹo tương đương một đĩa rau luộc, chỉ cần dùng 2-3 viên mỗi ngày là đủ chất xơ, thậm chí bổ sung vitamin và tăng đề kháng.

Từ ngày 12/12/2024 đến 16/1, nhóm bị cáo đã 6 lần livestream, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Kết quả, hơn 56.000 khách hàng mua hơn 129.000 hộp kẹo Kera, mang lại doanh thu hơn 17,5 tỷ đồng, với số tiền thu lợi hơn 12,4 tỷ đồng.