Hình ảnh cựu CEO Quốc Cường Gia Lai cùng 21 bị cáo hầu tòa

Bị cáo Nguyễn Thị Như Loan (66 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quốc Cường Gia Lai) đến tòa cùng luật sư. Bà Loan bị tạm giam từ ngày 18/7/2024 đến ngày 11/11/2024, được thay thế bằng biện pháp bảo lĩnh. Quá trình điều tra, bà Loan nộp 100 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Sáng 7/4, TAND TPHCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 22 bị cáo liên quan đến vụ án sai phạm tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TPHCM và Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Phiên tòa dự kiến kéo dài 4 ngày, với sự tham gia của nhiều luật sư bào chữa.

Từ sáng sớm, công tác an ninh tại khu vực TAND TPHCM đã được thắt chặt để đảm bảo trật tự cho phiên xét xử. Các bị cáo đã được đưa đến tòa để chuẩn bị cho quá trình tố tụng.

Trong số các bị cáo, bà Nguyễn Thị Như Loan (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quốc Cường Gia Lai) bị xét xử về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo cáo trạng, vụ án xoay quanh khu đất số 39-39B Bến Vân Đồn, vốn là tài sản Nhà nước do Tổng Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa quản lý. Khu đất này chưa hoàn tất thủ tục pháp lý và chưa đủ điều kiện để triển khai dự án.

Ông Lê Quang Thung (80 tuổi, cựu tổng giám đốc, quyền chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam) bị cáo buộc đã thỏa thuận với bà Lê Y Linh và ông Đặng Phước Dừa để chuyển nhượng khu đất này cho doanh nghiệp của hai cá nhân trên. Ông Thung đã chỉ đạo thành lập Công ty Phú Việt Tín, sau đó đề nghị UBND TPHCM thu hồi và giao đất cho công ty này. Tiếp đó, ông Thung tạo điều kiện để doanh nghiệp của bà Linh và ông Dừa nắm quyền chi phối thông qua việc chuyển nhượng 99% vốn điều lệ tại Công ty Phú Việt Tín.

Ông Thung bị xét xử về tội Nhận hối lộ và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Trước khi nghỉ hưu, ông Thung còn nhờ Trần Ngọc Thuận (cựu thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) hỗ trợ để bị cáo Linh và Dừa nhận chuyển nhượng khu đất mà không qua thẩm định giá và đấu giá.

Bị cáo Đặng Phước Dừa tại phiên xét xử. Khoảng tháng 11/2013, bà Nguyễn Thị Như Loan đã liên hệ với bà Linh và ông Dừa để mua dự án. Mặc dù biết rõ khu đất có nguồn gốc công sản, chưa nộp tiền sử dụng đất, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chưa đủ điều kiện pháp lý, bà Loan vẫn tiến hành giao dịch.

Bị cáo Lê Y Linh (cựu Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) và Đặng Phước Dừa (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín) bị xét xử về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Đưa hối lộ.

Hai bị cáo Nguyễn Thị Hồng (cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM) và Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính TPHCM) bị xét xử về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cáo trạng cũng nêu rõ, trước khi sở hữu 100% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín, bà Loan đã thỏa thuận bán lại dự án cho Tập đoàn Novaland với tổng giá trị hơn 846 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, Công ty Quốc Cường Gia Lai được xác định hưởng lợi gần 382 tỷ đồng, trong đó riêng bà Nguyễn Thị Như Loan hưởng lợi 297,8 tỷ đồng.

Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Thị Hà làm chủ tọa.

Lực lượng cảnh sát đã tăng cường kiểm tra an ninh và hướng dẫn người ra vào tòa, đảm bảo phiên xét xử diễn ra nghiêm túc và an toàn.