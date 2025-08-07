Hiệu trưởng bị bắt vì nâng 15 điểm giúp thí sinh từ trượt thành thủ khoa

Mới đây, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Vũ Ngọc Liêm (SN 1976), cựu Hiệu trưởng Trường THPT Ngọc Lặc, và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một cựu giáo viên của trường này để điều tra về tội Giả mạo trong công tác.

Liên quan đến vụ việc, trước đó báo Dân trí từng phản ánh, sau kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa nhận được đơn thư tố cáo sai sót trong việc ghi điểm, dẫn đến kết quả bất thường của một thí sinh.

Cụ thể, thí sinh C.T.H. dù có học lực trung bình nhưng lại đạt điểm thi cao, đỗ thủ khoa vào lớp 10 Trường THPT Lê Hồng Phong (thị xã Bỉm Sơn cũ, nay thuộc phường Bỉm Sơn), tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã vào cuộc kiểm tra. Kết quả xác minh cho thấy điểm thi ghi trên bảng tên và bảng điểm không khớp với điểm thực tế ghi trên bài làm của thí sinh.

Cụ thể điểm trên bảng ghi tên, ghi điểm của thí sinh là toán 8, ngữ văn 8,5 và tiếng Anh 6,4. Trong khi đó, điểm ghi trên bài thi thực tế của thí sinh là toán 4,5, ngữ văn 6,5 và tiếng Anh 2,4.

Sau khi rà soát, tính lại tổng điểm và xét tuyển, thí sinh C.T.H. không đủ điều kiện trúng tuyển vào Trường THPT Lê Hồng Phong năm học 2024-2025. Thí sinh này cũng đã bị buộc nghỉ học sau đó.

Công an thi hành Lệnh khởi tố bị can đối với Vũ Ngọc Liêm (áo trắng) và Ngô Thị Tuyết (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện dấu hiệu bất thường và vào cuộc điều tra.

Qua rà soát, tổng điểm thi của thí sinh này khi nhân hệ số chỉ là 24,4 điểm. Tuy nhiên kết quả công khai tại bảng ghi tên, ghi điểm lại là 39,4 điểm (tăng 15 điểm).

Căn cứ vào tài liệu và chứng cứ thu thập được, cơ quan công an xác định ông Vũ Ngọc Liêm, với cương vị là Chủ tịch Hội đồng thi Trường THPT Ngọc Lặc, đã chỉ đạo bà Ngô Thị Tuyết (cựu giáo viên của trường) tự ý nâng điểm, đồng thời công khai danh sách điểm sai lệch của thí sinh nói trên.