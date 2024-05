Hành động bất thường vạch trần kẻ sát nhân, hiếp dâm cô gái ở TP Thủ Đức

Một vụ án giết người, phân xác rúng động vào chiều 29 Tết (28/2) ở TP Thủ Đức, TPHCM đã được lực lượng cảnh sát nhanh chóng phá án, tìm ra thủ phạm. Nhiều chi tiết xung quanh vụ án này được cán bộ điều tra chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Hành động bất thường

Chiều 29 Tết, trong lúc người dân chuẩn bị sửa soạn nhà cửa đón một cái Tết sum vầy thì một gia đình ở Đồng Nai như ngồi trên đống lửa, khi con gái của họ là V.T.T. (SN 1999) mất tích bí ẩn. Dù trước đó, chị T. nhắn tin, thông báo với gia đình chuẩn bị về quê.

Lo lắng cho sự an nguy của chị T., người thân lặn lội từ huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai, lên khu nhà trọ nằm trong hẻm Quang Trung, TP Thủ Đức, để tìm nhưng không thấy. Phía gia đình sau đó trình báo cơ quan công an phường Tăng Nhơn Phú B nhờ sự trợ giúp.

Sau khi kiểm tra camera an ninh khu nhà trọ, lực lượng chức năng ghi nhận chị T. không ra khỏi khu nhà trọ từ 14h ngày 28/2. Công an cùng với người nhà kiểm tra bên trong phòng trọ ghi nhận xe máy, quần áo, đồ dùng cá nhân của chị T. vẫn còn trong phòng trọ, không có sự xáo trộn.

Nguyễn Đăng Khoa tại thời điểm bị bắt (Ảnh: Thuận Thiên).

Nhận thấy sự việc bất thường, Công an phường Tăng Nhơn Phú B báo cáo sự việc lên cấp trên. Nghi vấn nạn nhân có thể bị xâm hại, Công an TPHCM chỉ đạo Công an TP Thủ Đức phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, cử nhiều trinh sát giỏi lần tìm tung tích nạn nhân.

Tiếp tục rà soát camera an ninh, cảnh sát nhận thấy Nguyễn Đăng Khoa (SN 1999, sống cùng dãy trọ với chị T.) là đối tượng tình nghi số 1. Khi anh ta là người cuối cùng rời khỏi khu trọ, đồng thời người này còn có những hành động bất thường.

"Thời điểm đó, xung quanh khu trọ yên ắng, bởi mọi người đều đã về quê ăn Tết. Quanh khu nhà trọ, chúng tôi cũng không ngửi được mùi tanh, hôi của máu hay mùi thi thể phân hủy. Qua camera giám sát, chúng tôi phát hiện Khoa có 2 lần chở các túi nylon màu đen rời khỏi khu nhà trọ", một cán bộ điều tra trong ban chuyên án chia sẻ.

Để tìm được lời giải đáp cho sự mất tích bí ẩn của cô gái, cảnh sát đặt ra yêu cầu nhất quyết phải tìm được Khoa. Bằng mọi thông tin truy vết được, nhà chức trách xác định Khoa không về quê Tiền Giang mà đi đến nhà người bạn gái ở tỉnh Bình Định.

Ngay lập tức, một tổ công tác sử dụng xe công vụ chạy ra miền Trung, phối hợp với công an tỉnh Bình Định, tìm đến nhà bạn gái của Khoa. Cảnh sát muốn đưa ngay anh ta về TPHCM để đấu tranh; tuy nhiên khoảng cách địa lý quá xa, sợ ảnh hưởng "thời gian vàng" phá án nên họ đưa kẻ tình nghi về trụ sở công an địa phương.

Khai báo quanh co, liên tục chối tội

Làm việc với cảnh sát, Khoa rất bình tĩnh, anh ta liên tục biện minh mình không liên quan đến sự mất tích của cô gái hàng xóm, tỏ ra vô tội.

"Người này rất cứng đầu, nhất quyết không thừa nhận hành vi của mình. Tuy nhiên, các trinh sát không bỏ cuộc, kiên nhẫn đấu tranh với anh ta đến cùng", cán bộ điều tra chia sẻ thêm.

Khi lực lượng chức năng trưng ra những chứng cứ xác đáng, Khoa không thể biện minh thêm, ấp úng trả lời những câu hỏi của điều tra viên, nhưng cũng chỉ khai báo nhỏ giọt và liên tục thay đổi lời khai. Tuy nhiên, từ những hé mở của Khoa, tổ công tác ở TPHCM lùng sục các tiệm vàng, tìm ra được nơi anh ta bán tài sản đã cướp được của chị T.

"Tổ công tác ở TPHCM chụp hình những chiếc nhẫn vàng được tìm thấy, gửi cho tổ công tác ở ngoài Bình Định. Khi các cán bộ cho Khoa xem những hình ảnh này, anh ta biết hành vi của mình bại lộ, nên cúi đầu thừa nhận hành vi giết cô gái, cướp tài sản", vị cán bộ điều tra nói.

Nguyễn Đăng Khoa chỉ điểm khu vực phi tang các vật chứng (Ảnh: Thuận Thiên).

Theo lời khai, Khoa thấy chị T. ở trọ một mình, cuối năm được thưởng tiền Tết nên nảy ý định cướp tài sản, hiếp dâm nạn nhân. Chiều 8/2 (29 Tết), anh ta lấy lý do nhờ chị T. phụ dịch chuyển tủ quần áo nhằm dẫn dụ nạn nhân qua phòng.

Khi nạn nhân mắc bẫy, gã hàng xóm đóng cửa, dùng dao đe dọa, uy hiếp. Dù nạn nhân chống cự, van xin, Khoa vẫn dùng dao đâm nạn nhân bất tỉnh. Anh ta sau đó lau vết máu trên sàn nhà, rồi thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân. Xong việc, Khoa lấy tài sản của nạn nhân bán được hơn 19 triệu đồng.

Để che giấu hành vi phạm tội, Nguyễn Đăng Khoa đã dùng dao phân thi thể chị T. thành 13 phần, cho vào các túi nylon, rồi dùng xe máy chở đến Khu công nghệ cao, TP Thủ Đức, quăng xuống mép kênh ven đường.

"Đây là khu vực rộng lớn, để tìm được các túi thi thể không phải đều dễ dàng. Trinh sát mất nhiều thời gian rà soát các tuyến đường, các khu vực trong Khu công nghệ cao mới tìm được, lúc này các phần thi thể đã phân hủy nặng", cảnh sát cho biết.

Theo Công an TPHCM, hành vi gây án của Khoa rất dã man, gây bức xúc trong dư luận xã hội; để lại nỗi đau, mất mát rất lớn của gia đình nạn nhân. Cơ quan điều tra đã thu hồi và tạm giữ được toàn bộ tài sản mà anh ta đã cướp của nạn nhân, trao trả lại cho gia đình chị T.

Mới đây, VKSND TPHCM đã ban hành cáo trạng, truy tố bị can Nguyễn Đăng Khoa về tội Cướp tài sản, Giết người và Hiếp dâm. Việc sớm đưa vụ án ra xét xử nhằm kịp thời răn đe, giáo dục phòng ngừa xã hội, góp phần làm giảm đi nỗi đau của gia đình nạn nhân.