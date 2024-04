Đề nghị truy tố kẻ giết cô gái, hiếp dâm vào 29 Tết ở TP Thủ Đức

Sau gần 2 tháng điều tra, ngày 12/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Đăng Khoa (25 tuổi, quê Tiền Giang) về tội Cướp tài sản, Giết người, Hiếp dâm.

Nguyễn Đăng Khoa bị đề nghị truy tố về 3 tội danh (Ảnh: Thuận Thiên).

Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Đăng Khoa và nạn nhân V.T.T. ở cùng khu nhà trọ trên đường Quang Trung, khu phố 5, phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức. Phòng của Khoa ở dãy đối diện với dãy phòng chị T..

Khoa học hết lớp 10 thì nghỉ, đi làm công việc bán thời gian không ổn định; ham chơi game. Sắp đến Tết nhưng không có tiền tiêu xài, ngày 8/2 (29 Tết), Khoa thấy chị T. ở một mình trong phòng, chuẩn bị đồ về quê. Thời điểm đó, những người khác trong khu trọ đã về quê ăn Tết.

Khoa lấy lý do nhờ chị T. qua phụ dịch chuyển tủ quần áo nhằm dẫn dụ nạn nhân qua phòng, rồi đóng cửa, dùng dao đe dọa, uy hiếp chị T.. Kẻ này còn dùng vũ lực tấn công, khống chế, dùng dao đâm chị T. rồi lục tìm lấy tài sản của nạn nhân gồm: lắc vàng, 3 nhẫn vàng, điện thoại di động iPhone 12 Pro, sợi dây chuyền vàng, đôi bông tai vàng và 3 triệu đồng.

Chưa dừng lại ở đó, bị can còn thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân.

Để che giấu hành vi phạm tội, Nguyễn Đăng Khoa đã dùng dao chặt, phân thi thể chị T. thành 13 phần, cho vào các túi nylon cột kín, rồi dùng xe máy chở 2 lần đến quăng xuống mép kênh ven đường đi vào Khu công nghệ cao, TP Thủ Đức.

Sau đó, Khoa đi bán một số tài sản đã cướp của nạn nhân, rồi đón xe khách về nhà bạn gái tại xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, chơi Tết. Đến ngày 13/2, Khoa bị cảnh sát bắt giữ.

Đại tá Trần Thị Kim Lý, Trưởng phòng PC01, tiếp xúc động viên, chia sẻ với nỗi đau của gia đình nạn nhân (Ảnh: Thuận Thiên).

Theo Công an TPHCM, hành vi gây án của Khoa rất dã man, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng PC01) phối hợp với Công an TP Thủ Đức và đơn vị nghiệp vụ liên quan, tập trung điều tra làm rõ bản chất vụ án.

Cảnh sát thu hồi và tạm giữ được toàn bộ tài sản mà Nguyễn Đăng Khoa đã cướp của nạn nhân, đã xác minh và xử lý vật chứng trả lại cho gia đình chị T..