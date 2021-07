Hàng chục con bạc sát phạt nhau trên núi, đem theo bộ đàm cảnh giới công an

Dân trí Bất chấp lệnh cách ly xã hội để phòng dịch, hàng chục con bạc kéo nhau lên núi sát phạt nhau. Các đối tượng ở sới bạc này còn sử dụng bộ đàm để cảnh giới lực lượng công an.

Khoảng 16h10 phút ngày 26/7, trong lúc các đối tượng đang sát phạt nhau tại khu đất trống của ông Tr.V.S. (SN 1972), trú tại xã Lê Trì huyện Tri Tôn (An Giang), Đội cảnh sát điều tra tội phạm hình sự, kinh tế và ma túy Công an huyện Tri Tôn, phối hợp cùng Công an xã Lê Trì bất ngờ ập vào.

Các con bạc bị bắt quả tang khi đang sát phạt nhau (Ảnh: Tiến Tầm).

Lợi dụng địa hình đồi, núi, một số đối tượng kịp thời bỏ chạy khi phát hiện lực lượng công an.

Tại hiện trường, 8 đối tượng liên quan (đa số là phụ nữ) đã bị lực lượng công an bắt giữ cùng tang vật gồm: một bộ lắc tài xỉu, một bộ bài, 4 máy bộ đàm và trên 24 triệu đồng trên chiếu bạc và trong người các đối tượng, cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Các con bạc sử dụng máy bộ đàm để người cảnh giới thông báo khi phát hiện công an (Ảnh: Tiến Tầm).

Để đối phó với lực lượng công an, các đối tượng lựa chọn địa điểm là đồi núi khó tiếp cận để đánh bạc. Đặc biệt, các đối tượng còn bố trí nhiều lớp canh và sử dụng cả bộ đàm để liên lạc với nhau nên việc triệt phá sới bạc trên gặp không ít khó khăn.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an huyện Tri Tôn đã triệt xóa thành công tụ điểm đánh bạc trên.

Nguyễn Hành