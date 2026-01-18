Hai vợ chồng ở TPHCM hối lộ cán bộ thú y suốt 5 năm

Theo kế hoạch, ngày 3/2, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Nguyên Bình (44 tuổi) và vợ là bà Đỗ Thùy Nhung (45 tuổi, cùng ngụ TPHCM) về tội Buôn lậu và Đưa hối lộ.

Liên quan vụ án, các bị cáo Bạch Đức Lữu (53 tuổi, cựu Trưởng Chi cục Thú y vùng VI), Trần Trung Nhân (52 tuổi, cựu Trưởng Trạm Kiểm dịch động vật Cảng - Bưu điện), Lý Hoài Vũ (55 tuổi, cựu Phó Chi cục Thú y vùng VI) cùng 2 đồng phạm bị đưa ra xét xử về tội Nhận hối lộ.

Riêng bị cáo Phạm Trung Trực (39 tuổi, chuyên viên Cục Thú y) bị xét xử về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Bạch Đức Lữu (Ảnh: Bộ Công an).

Theo quyết định xét xử, vợ chồng ông Bình, bà Nhung đã xuất cảnh. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã ra quyết định truy nã và đề nghị Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, phát lệnh truy nã quốc tế.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 9/3, do thẩm phán Phạm Viết Hùng làm chủ tọa. Đại diện VKSND TPHCM giữ quyền công tố là bà Trần Thị Liên và ông Nguyễn Hồng Hiệp.

Hội đồng xét xử triệu tập 26 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, 38 cá nhân, pháp nhân là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Theo cáo trạng, các bị cáo biết rõ pháp luật chưa cho phép nhập khẩu sản phẩm từ động vật nhai lại từ các nước châu Âu từng phát sinh dịch bò điên. Tuy nhiên, vì lợi nhuận lớn, các nhóm doanh nghiệp vẫn tổ chức nhập khẩu trái phép bằng nhiều thủ đoạn.

Đối với nhóm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu dinh dưỡng Hoàng Sa, từ năm 2018 đến khi khởi tố vụ án (năm 2023), hai vợ chồng bị cáo Bình đã nhập khẩu trái phép 762 lô hàng gồm bột huyết, bột xương, bột thịt xương có nguồn gốc từ động vật nhai lại, xuất xứ từ châu Âu, nơi đã từng hoặc nguy cơ xảy ra dịch bò điên.

Ngoài số hàng bị phát hiện, từ năm 2020 đến khi bị bắt, vợ chồng Bình bị cáo buộc đã chỉ đạo nhập khẩu trái phép khoảng 750 lô hàng, tổng khối lượng hơn 116.000 tấn, trị giá khoảng 1.764 tỷ đồng. Cơ quan chức năng cũng xác định thêm 10 lô hàng, trị giá hơn 30 tỷ đồng, đang bị tạm giữ tại cảng Cát Lái và SP-ITC để phục vụ điều tra. Tổng cộng, nhà chức trách xác định vợ chồng ông Bình phải chịu trách nhiệm về số lượng hàng hóa nhập lậu có giá trị hơn 1.800 tỷ đồng.

Để được thông quan, các bị cáo đã móc nối, đưa hối lộ cho nhiều cán bộ thú y nhằm bỏ qua quy trình kiểm dịch. Trong đó, Trần Trung Nhân nhận tổng cộng khoảng 2,9 tỷ đồng từ vợ chồng Bình, Nhung và nhiều doanh nghiệp khác.

Vợ chồng Bình, Nhung đã liên hệ, móc nối với Trần Trung Nhân, mỗi lô hàng được tạo điều kiện thông quan, cựu Trưởng Trạm Kiểm dịch động vật Cảng - Bưu điện nhận 1-3 triệu đồng.

Từ năm 2018 đến 2023, mỗi tháng, Bình và Nhung đưa cho Nhân từ 50 triệu đồng đến 150 triệu đồng. Lần cuối cùng vào khoảng cuối tháng 7/2023, Nhung trực tiếp đến văn phòng và đưa cho Nhân 100 triệu đồng. Tổng số tiền Nhân nhận từ vợ chồng Bình và Nhung là 2,9 tỷ đồng.