Vì sao cặp vợ chồng đại gia ở TPHCM bị đề nghị truy nã quốc tế?

Ngày 31/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can Trần Nguyên Bình (43 tuổi) và vợ là bà Đỗ Thùy Nhung (44 tuổi, cùng ngụ TPHCM) về tội Buôn lậu và Đưa hối lộ. Tuy nhiên, tại thời điểm khởi tố, vợ chồng Bình đã xuất cảnh. Vì vậy, Công an TPHCM đã quyết định truy nã hai bị can này và đề nghị Bộ Công an ra thông báo truy nã quốc tế.

Nhập khẩu trái phép sản phẩm động vật

Hồ sơ vụ án thể hiện, tại Việt Nam, nhu cầu sản xuất thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, thủy sản rất lớn. Ngày càng nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu sản phẩm động vật như bột thịt, bột thịt xương, bột huyết…

Hiện Việt Nam vẫn chưa cho phép nhập khẩu sản phẩm động vật từ châu Âu (trừ Nga và Hungary) do từng có dịch bệnh bò điên hoặc nguy cơ dịch bệnh bò điên… Các lô hàng này nếu nhập khẩu từ châu Âu về Việt Nam sẽ phải qua cơ quan thú y quản lý.

Các sản phẩm động vật từ châu Âu có giá thấp hơn so với mặt bằng chung, vì lợi nhuận, nhiều doanh nghiệp đã bất chấp quy định, tẩy xóa, làm giả tài liệu trong hồ sơ nhập khẩu; gian dối nguồn gốc xuất xứ; móc nối đưa hối lộ cho các cán bộ thú y để những người này không lấy mẫu, kiểm tra hồ sơ và làm không đúng một số quy trình nhằm nhập khẩu lô hàng trót lọt.

Theo đó, Trần Nguyên Bình cùng vợ là Đỗ Thùy Nhung đã lập 6 công ty nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, thủy sản; nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thủy sản để bán cho doanh nghiệp, đại lý khác.

Để thu được lợi nhuận cao, Bình và Nhung đã thông qua các công ty nêu trên nhập khẩu trái phép bột huyết, bột xương, bột thịt xương có nguồn gốc từ động vật nhai lại thuộc khu vực châu Âu, vùng lãnh thổ có dịch bệnh hoặc nguy cơ dịch bệnh bò điên.

Cụ thể, khi lô hàng về Việt Nam, các đối tác sẽ gửi bộ chứng từ liên quan đến lô hàng cho công ty. Nguyễn Thị Kiều Thi (45 tuổi, quê Bình Thuận) sẽ kiểm tra hồ sơ, nếu không thấy giấy chứng nhận kiểm dịch hoặc giấy chứng nhận kiểm dịch của nước xuất khẩu không hợp lệ sẽ báo lại cho Đặng Minh Đức (34 tuổi, quê TPHCM) để làm giả giấy tờ này. Khi khai báo hồ sơ, các bị can sẽ khai báo gian dối loại mặt hàng theo giấy chứng nhận làm giả.

Huỳnh Văn Thịnh (32 tuổi, quê Lâm Đồng) sẽ làm thủ tục hải quan, đăng ký kiểm dịch cho các lô hàng này về Việt Nam. Các lô hàng này sẽ tạp nhiễm ADN bò và không được nhập khẩu vào Việt Nam, do đó Nhung chỉ đạo Nguyễn Thị Hiền (49 tuổi, ngụ TPHCM) lấy "mẫu sạch" có sẵn đã qua giám định để làm thủ tục kiểm dịch, thông quan. Thịnh sẽ dùng "mẫu sạch" này và chuẩn bị sẵn biên bản để làm việc với kiểm dịch viên.

Với phương thức thủ đoạn trên, các bị can đã khai báo gian dối loại hàng hóa để nhập khẩu trái phép hai lô hàng bột huyết động vật nhai lại (không đủ điều kiện nhập khẩu) có nguồn gốc từ Pháp trị giá 6,5 tỷ đồng.

Đưa hối lộ cho nhiều cán bộ

Ngoài hai lô hàng này, Bình và Nhung còn chỉ đạo nhân viên làm giả giấy chứng nhận kiểm dịch và khai báo gian dối nguồn gốc xuất xứ của các lô hàng là từ Hungary và nhập khẩu trót lọt 497 lô hàng, trị giá 1.215 tỷ đồng.

Để thuận lợi cho hoạt động nhập khẩu lậu, vợ chồng ông Bình đã móc nối và đưa hối lộ cho lãnh đạo và kiểm dịch viên Chi cục thú y vùng VI. Cụ thể, họ đã nhiều lần đưa tiền cho Trần Trung Nhân, Trạm trưởng trạm kiểm dịch động vật Cảng - Bưu điện thuộc Chi cục thú y vùng VI, tổng cộng 2,9 tỷ đồng.

Ông Bạch Đức Lữu (bìa trái) và Lý Hoài Vũ (Ảnh: Chi cục Thú y Vùng VI)

Sau khi nhận tiền, Nhân đã chia lại cho ông Bạch Đức Lữu, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Vùng VI, khoảng 40%, chia cho Lý Hoài Vũ, Phó Chi cục trưởng, khoảng 30%, và chia cho các kiểm dịch viên trạm 5-7 triệu đồng/người/tháng. Phần còn lại Nhân giữ cho mình.

Cuối năm ngoái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố ông Bình, bà Nhung về tội Buôn lậu và Đưa hối lộ, 12 nhân viên của ông Bình về tội Buôn lậu.

Ông Bạch Đức Lữu, Trần Trung Nhân, Lý Hoài Vũ và hai đồng phạm khác bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ. Tuy nhiên, sau thời gian thụ lý, cơ quan công tố đã quyết định trả hồ sơ và yêu cầu điều tra bổ sung một số vấn đề liên quan.