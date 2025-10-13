Hai thiếu niên dùng súng cao su bắn vỡ kính nhiều ô tô ở Hải Phòng

Ngày 13/10, Công an Hải Phòng thông tin, tối 11/10, anh Đ.X.T., 36 tuổi, trú xã Nghi Dương (Hải Phòng), điều khiển ô tô biển số 15H-106.31 chở công nhân đi trên đường Tư Thủy (phường Dương Kinh) thì phát hiện kính bên trái xe bị vỡ nghi do bị bắn.

Tang vật bị công an thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Cùng thời điểm, ô tô 15F-007.29 do anh T.X.P., 35 tuổi, cũng trú xã Nghi Dương, dừng gần đó, bị vỡ khoang kính phía sau. Tổng thiệt hại hai xe khoảng 12 triệu đồng.

Nhận tin báo, Công an thành phố Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an phường Dương Kinh xác minh, truy tìm người gây ra vụ việc.

Kết quả điều tra xác định, khoảng 22h cùng ngày, P.Đ.P. (14 tuổi) sang chơi nhà N.T.T.A. (16 tuổi, cùng ở phường Dương Kinh). Cả hai lên mái nhà, P.Đ.P. dùng súng ná cao su bắn thử, trúng vào 3 ô tô, trong đó có hai xe của anh T. và anh P.

Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.