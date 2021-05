Hai thanh niên thuê nhà cho người Trung Quốc ở trái phép tại TPHCM

Dân trí Cù và Thanh thuê nhà, khách sạn cho 24 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép lưu trú tại TPHCM trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Ngày 7/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Cù (SN 2000, quê Cao Bằng) và Nguyễn Văn Thanh (SN 1995, quê Bắc Giang) để điều tra về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Theo điều tra ban đầu, Cù quen với người đàn ông Trung Quốc tên Minh (tên phiên âm tiếng Việt) thông qua mạng xã hội. Đối tượng Minh đề nghị Cù sắp xếp chỗ ở cho nhóm bạn người Trung Quốc.

Tiền công mỗi người mà Cù được hưởng là 200.000 đồng/người/ngày. Sau đó, Cù đi thuê căn nhà ở đường Lý Tuệ (quận Tân Phú) với giá 7,5 triệu đồng/tháng để cho nhóm người Trung Quốc ở.

Ngày 26/3, Cù và Minh đưa 4 người Trung Quốc về căn nhà ở quận Tân Phú. Do nhà nhỏ, Minh đề nghị Cù thuê thêm phòng khách sạn nhưng không có hộ chiếu nên Cù biết nhóm này đã nhập cảnh trái phép.

Đến 20h cùng ngày, Minh và nhóm người này nói với Cù đã tìm được chỗ ở mới nên rời đi và đưa cho Cù số tiền 1,5 triệu đồng.

Sau đó, Minh nhắn với Cù rằng có 7 người Trung Quốc sắp sang và nhờ bố trí chỗ ở với tiền công như trước đó.

Cù tiếp tục nhận lời và đưa 7 người này về căn nhà đã thuê và yêu cầu những người này cho xem hộ chiếu nhưng nhóm này không có.

Biết 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch nhưng do cần tiền nên Cù không trình báo cơ quan chức năng. Đến ngày 26/4, Công an quận Tân Phú phát hiện nhóm người nhập cảnh trái phép nên đã tạm giữ Cù để điều tra.

Ngoài Cù, Công an TPHCM cũng đã khởi tố Nguyễn Văn Thanh cùng về hành vi trên.

Theo đó, Thanh được một người đàn ông tên Trọng liên lạc qua mạng Zalo, nhờ đón và bố trí chỗ ở cho 13 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại TPHCM, với tiền công hứa hẹn từ 2-3 triệu đồng.

Ngày 28/3, cơ quan công an phát hiện Thanh và 13 người Trung Quốc tại công viên gần cầu Rạch Ông (quận 7) nên mời về trụ sở làm việc.

Công an xác định Trọng đã chuyển 10,5 triệu đồng cho Thanh. Số tiền này, Thanh hưởng lợi hơn 7 triệu đồng, số còn lại dùng để mua đồ ăn, thức uống cho nhóm người Trung Quốc.

Hoàng Thuận