Hai thanh niên dùng dao khống chế, cướp tài sản của tài xế xe ôm

Ngày 9/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Nguyên (SN 2008, trú tại xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa) và Mai Quang Anh (SN 2007, trú tại xã Tân Tiến, tỉnh Thanh Hóa) về tội Cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 19h ngày 7/12, Trần Văn Nguyên và Mai Quang Anh thuê ông L.Đ.T. (trú tại tổ dân phố Đoài Thôn, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) chở từ ngã tư Bỉm Sơn đến cầu Hà Lan với giá 50.000 đồng.

Trần Văn Nguyên (áo đen) và Mai Quang Anh (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Khi đến khu vực vắng người tại bờ sông Tam Điệp thuộc tổ dân phố Đoài Thôn, phường Bỉm Sơn, 2 đối tượng yêu cầu dừng xe rồi bất ngờ dùng dao kề vào cổ ông T. và cướp chiếc xe máy.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động lực lượng phối hợp với công an các phường, xã vào cuộc điều tra, truy vết.

Đến tối 8/12, 2 đối tượng Trần Văn Nguyên và Mai Quang Anh đã bị bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã bàn bạc và thống nhất thực hiện hành vi cướp tài sản.

Nguyên và Quang Anh mua một con dao dạng dao phay, lưỡi sắc dài khoảng 30cm bỏ vào ba lô, sau đó thuê ông L.Đ.T. chở đến khu vực cầu Hà Lan.

Khi đến đoạn đường vắng, Nguyên giả vờ thanh toán bằng cách chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng để thu hút sự chú ý của ông T., còn Quang Anh từ phía sau lấy dao trong ba lô ra, khống chế và yêu cầu ông T. giao chiếc xe máy. Sau đó, cả 2 nhanh chóng điều khiển xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường.

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Qua xác minh tại địa phương, Trần Văn Nguyên và Mai Quang Anh đều thuộc diện quản lý thanh thiếu niên hư. Riêng Mai Quang Anh từng bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội kết án về tội Cướp giật tài sản vào năm 2024.

Từ vụ án trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, không để tội phạm lợi dụng hoạt động phạm tội; hạn chế đi lại một mình vào ban đêm.

Đối với những người làm nghề lái xe ôm, trước khi chở khách cần chú ý quan sát, nắm bắt đặc điểm tâm lý và tác phong của khách, nếu thấy dấu hiệu nghi vấn, cần khéo léo và kiên quyết từ chối.