20 thanh niên mang hung khí tìm người đánh rồi bỏ trốn ra biển

Ngày 5/7, Công an Quảng Ngãi cho biết sau một thời gian điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã quyết định khởi tố 20 đối tượng về tội Cố ý gây thương tích.

Đây là nhóm đối tượng liên quan đến vụ án đánh, chém người gây thương tích xảy ra tại xã An Phú (tỉnh Quảng Ngãi).

Nhóm thanh niên bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Vụ việc xảy ra vào tháng 11/2024 tại xã An Phú (tỉnh Quảng Ngãi). Thời điểm này biển động, tàu thuyền không thể ra khơi nên nhiều thanh niên khá rảnh rỗi, trong số này có Phạm Anh Trí (SN 2008) và Lê Minh Quyền (SN 2005), đều trú tại xã An Phú.

Phạm Anh Trí và Lê Minh Quyền cùng 18 thanh niên khác thường xuyên tụ tập, quậy phá.

Một buổi tối đầu tháng 11/2024, nhóm của Trí và Quyền đến khu vực cầu Cổ Lũy chơi. Tại đây, các đối tượng này vô cớ hành hung, dùng hung khí truy đuổi một thanh niên đang ngồi trong một quán nước.

Sau đó, nhóm này di chuyển đến thôn Hàm Long (xã An Phú) gặp anh C.H.H. đang đi dạo trên đường. Dù không có mâu thuẫn gì nhưng nhóm của Trí và Quyền lao vào đuổi đánh làm anh H. bị thương với tỷ lệ 26%.

Sau khi gây án, nhiều đối tượng theo tàu đánh cá xa bờ ra biển, một số đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương gây khó khăn cho cơ quan điều tra.

Dù vậy, lực lượng cảnh sát hình sự vẫn lần theo nhiều manh mối để truy tìm nhóm đối tượng gây án để xử lý theo quy định. Trên cơ sở đó, cảnh sát đã khởi tố 20 bị can. Trong đó có 8 bị can bị bắt tạm giam, những bị can khác bị cấm đi khỏi nơi cư trú.