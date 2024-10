Nhóm nam nữ xông vào phòng trọ ở Bình Dương, cướp vàng

Ngày 27/10, Công an TP Thuận An (Bình Dương) đang tạm giữ 5 đối tượng, gồm: Nguyễn Thị Nhí (SN 1997), Phạm Sa Lem (SN 2002), Nguyễn Đức Thắng, (SN 1998), cùng quê An Giang; Trịnh Quốc Bốn (SN 1995) và Nguyễn Đình Thuấn (SN 1999), cùng quê Thanh Hóa, để điều tra hành vi cướp tài sản.

Nhóm 5 đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Công an TP Thuận An, nhóm người này là những thanh niên không nghề nghiệp ổn định và có sử dụng trái phép chất ma túy.

Để có tiền chi tiêu, ngày 21/10, các đối tượng liều lĩnh xông vào một phòng trọ của người quen tại phường An Phú, TP Thuận An, dùng hung khí uy hiếp, khống chế nạn nhân, cướp đi nhiều tài sản, như: dây chuyền vàng, lắc vàng, nhẫn vàng cùng 2 điện thoại di động và tiền mặt.

Tổng trị giá tài sản nhóm này cướp được là hơn 100 triệu đồng. Sau khi gây án, cả nhóm nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo từ bị hại, Công an phường An Phú đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thuận An điều tra, truy xét và bắt giữ các đối tượng gây án.