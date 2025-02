Hai tài xế lái ô tô chèn ép nhau trên cao tốc TPHCM - Trung Lương lĩnh án

Ngày 25/2, TAND TP Tân An (Long An) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phương Hồ Nhật Linh (45 tuổi, quê Trà Vinh) 4 năm tù giam và Lưu Công Thành (32 tuổi, quê An Giang) 3 năm tù giam cùng về tội Gây rối trật tự công cộng.

Đây là hai tài xế lái ô tô lạng lách, chèn ép nhau trên cao tốc TPHCM - Trung Lương gây mất an toàn giao thông.

Thành (bên trái) và Linh tại tòa án (Ảnh: H.M.).

Theo cáo trạng, 11h40 ngày 15/10/2024, Linh lái xe đầu kéo container mang biển số 50H-166.22 và Lưu Công Thành lái xe tải mang biển số 98H-026.64 cùng đi trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, hướng về miền Tây.

Khi đến khu vực xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An (Long An), cả hai mâu thuẫn trong lúc xin vượt và lái xe chạy song song, mở cửa thách thức nhau.

Sau đó, hai bị cáo dừng xe xuống đường. Linh cầm dao đâm Thành nhưng nạn nhân đỡ được và chỉ bị thương nhẹ. Linh tiếp tục cầm dao đuổi Thành chạy vòng quanh xe khoảng 4 phút.

Sau đó, cả hai lên xe tiếp tục di chuyển. Thành lái xe đuổi theo Linh, tiếp tục lạng lách và chèn ép nhau. Vụ việc được một số tài xế lái ô tô phía sau ghi hình và đăng lên mạng xã hội.

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Long An đã mời Thành và Linh lên trụ sở lấy lời khai. Cả hai bị công an khởi tố, bắt giam vài ngày sau đó.