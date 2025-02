Tạm giam bác sĩ ở Long An vì làm giả giấy khám sức khỏe

Ngày 24/2, Công an tỉnh Long An khởi tố vụ án, bắt tạm giam bác sĩ Võ Thế Hiển (37 tuổi, nhân viên Bệnh viện huyện Tân Trụ), để điều tra hành vi giả mạo trong công tác.

Công an xác định, năm 2021 và cuối năm 2023, bác sĩ Hiển có phòng khám riêng tại ngã tư Tân Phước, xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ.

Bệnh viện huyện Tân Trụ (Ảnh: H.M.).

Bác sĩ này đã làm giả nhiều giấy phép khám sức khỏe, bảo hiểm cho công nhân và người có nhu cầu, thu phí 300.000-500.000 đồng/giấy.

Cơ quan quản lý phát hiện và mời bác sĩ Hiển lên làm việc. Người này đã thừa nhận hành vi vi phạm. Sở y tế tỉnh Long An đã ra quyết định đình chỉ công tác bác sĩ Hiển.

Công an tỉnh Long An đang tiếp tục xác minh, mở rộng điều tra vì có nhiều người tham gia làm giấy phép khám sức khỏe và bảo hiểm. Những cá nhân liên quan bác sĩ Hiển cũng được công an mời lên làm việc.