Hai nghi phạm cướp giật điện thoại của nữ sinh sa lưới

Ngày 27/9, Công an huyện Hóc Môn (TPHCM) đang tạm giữ Lâm Tuấn Hải (38 tuổi, ngụ quận 12), Lâm Quốc Thi (35 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Theo công an, đây là 2 nghi phạm gây ra vụ cướp giật điện thoại của một nữ sinh, được camera an ninh ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội khiến người dân bức xúc.

Lâm Quốc Thi (bên trái) và Hải tại công an (Ảnh: A.X.).

Chiều ngày 21/9, B.A. (nữ sinh lớp 12 trường THPT Bà Điểm) đứng trước cổng trường trên đường Bà Điểm 3 (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) đợi người nhà đến đón. Lúc này, 2 thanh niên đi xe tay ga bất ngờ áp sát giật điện thoại A. đang cầm trên tay.

Bị cướp, nữ sinh giằng lại làm điện thoại rơi xuống và người ngồi sau ngã nhào xuống đường. Thấy đồng bọn bị ngã đang cuống cuồng nhặt lại điện thoại, nam thanh niên cầm lái xuống xe, chạy lại hỗ trợ.

Nữ sinh giằng co với 2 kẻ cướp giật điện thoại (Ảnh cắt từ clip).

Khi kẻ cướp ngồi lên xe rời đi, A. liền chạy đến ôm đầu xe chặn lại thì bị xô ngã xuống đường. Nghe tiếng truy hô, bảo vệ trường học và người dân chạy ra hỗ trợ nhưng 2 nam thanh niên đã rồ ga tẩu thoát. Diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Hóc Môn phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM khẩn trương điều tra, truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Hải và Thi là 2 nghi phạm gây ra vụ cướp.

Trưa 26/9, các trinh sát bắt giữ 2 nghi phạm. Tại công an, cả 2 khai là anh em bà con, do thiếu tiền mua ma túy nên rủ nhau đi cướp giật tài sản.