Hai học sinh bị khởi tố vì mua bán, sử dụng "cỏ Mỹ"

Ngày 19/2, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã thông báo về việc Viện kiểm sát nhân dân huyện Hà Trung phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 5 đối tượng trong vụ án liên quan đến "cỏ Mỹ". Quyết định này được đưa ra sau khi cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hà Trung điều tra vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 19/12/2024, trong quá trình tuần tra kiểm soát an ninh trật tự tại khu vực cổng Trường THPT Hoàng Lê Kha, xã Hà Bình, huyện Hà Trung, lực lượng công an phát hiện một học sinh lớp 11 có biểu hiện tâm sinh lý không ổn định, nghi ngờ sử dụng ma túy. Ngay lập tức, học sinh này đã được kiểm tra.

Hình ảnh cỏ Mỹ được bán tràn lan trên mạng xã hội (Ảnh: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa).

Học sinh này khai đã sử dụng "cỏ Mỹ" do một người bạn cùng trường, học lớp 12, cung cấp. Mở rộng điều tra, cảnh sát xác định và làm rõ 5 đối tượng liên quan, trong đó có 2 học sinh của Trường THPT Hoàng Lê Kha và 3 đối tượng khác từ 19 đến 23 tuổi, trú tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Các đối tượng này bị cáo buộc có hành vi mua bán và tổ chức sử dụng "cỏ Mỹ".

Qua giám định mẫu nước tiểu của các đối tượng và hỗn hợp dạng thực vật "cỏ Mỹ" thu giữ, cơ quan chức năng phát hiện chất MDMB-4en-PINACA, MDMB-BUTINACA và MDMB-INACA, thuộc danh mục chất ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hà Trung đã khởi tố 4 bị can về tội Mua bán trái phép chất ma túy và 1 bị can về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời, lệnh tạm giam đã được ban hành đối với tất cả các bị can.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Hà Trung khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật. Nhà trường và gia đình cần phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền, giáo dục và giám sát con em, nâng cao ý thức cảnh giác trước tác hại của ma túy và những hệ lụy mà nó gây ra cho sức khỏe, gia đình và xã hội.

Người dân cần chủ động đề cao cảnh giác, không vì tò mò mà sử dụng bất kỳ loại chất kích thích nào, tránh để bị dụ dỗ, lôi kéo vào việc sử dụng các chất kích thích. Cần kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường của con em để có biện pháp xử lý kịp thời, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.