Hai đối tượng dùng dao đâm người đi đường vì nghĩ bị “đá đèn”

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.Q.M. (SN 2009, trú ở tổ dân phố Hồng Hải, phường Việt Trì) và Nguyễn Hồng Sơn (SN 2004, tổ dân phố Ngọc Lâu, phường Phú Thọ) về tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.

Theo công an, hơn 1h ngày 14/8, sau khi uống bia, N.Q.M., Nguyễn Hồng Sơn cùng N.C.C. (SN 2009, trú ở phường Việt Trì) và L.T.M. (SN 2006, xã Phú Mỹ) điều khiển xe máy dọc tuyến đường ven hồ Công viên Văn Lang.

Tới khu vực đối diện khách sạn Sài Gòn - Phú Thọ, nhóm thanh niên này gặp xe máy do N.Đ.L. (xã Tam Nông) điều khiển, chở theo sau N.G.B. và N.M.H. (đều trú tại xã Quảng Oai, Hà Nội) đi theo chiều ngược lại.

Cho rằng bị “đá đèn”, N.Q.M. rủ cả nhóm quay xe máy đuổi theo, ép cả 3 người trên xe của N.Đ.L. ngã xuống vỉa hè, rồi lao vào đánh.

Nguyễn Hồng Sơn vừa bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong lúc xô xát, N.Q.M. sử dụng một con dao gấp mang theo, đâm một nhát vào vùng sườn bên phải và chém một nhát vào tay của N.G.B. Hai bạn của B. bỏ chạy cũng bị đuổi đánh.

Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Phú Thọ cho thấy tổn thương cơ thể do thương tích của N.G.B. tại thời điểm giám định tối thiểu là 31%.

Hung khí gây án (Ảnh: Công an cung cấp).

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò, hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.