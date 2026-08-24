Giết người vì "nghe tiếng xúi giục", tài xế xe công nghệ lĩnh án chung thân

Ngày 24/8, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm (trực tuyến), TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt bị cáo Vương Hoàng Nhân (SN 1998, ngụ TPHCM) tù chung thân về tội Giết người.

Theo cáo trạng, Nhân từ TPHCM đến TP Cần Thơ hành nghề lái xe mô tô công nghệ. Khoảng 14h ngày 24/10/2025, Nhân điều khiển xe đến đoạn đường thuộc ấp Phú Thạnh, xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ. Sau đó, Nhân ghé quán cà phê “Hai Chị Em” do bà N.C.K.D. (SN 1993) làm chủ để nằm võng và uống nước.

Bị cáo Vương Hoàng Nhân tại phiên tòa (Ảnh: Hồng Nhung).

Ngồi được một lúc, Nhân rời quán. Tuy nhiên, khi điều khiển xe đi khoảng 200m, Nhân quay trở lại. Nhân dừng xe trước quán, mở yên xe lấy một con dao Thái Lan rồi đi vào tìm bà D..

Thấy Nhân cầm dao tiến đến, bà D. bỏ chạy ra phía ngoài quán. Nhân đuổi theo và dùng dao đâm một nhát trúng vùng lưng bà D..

Nạn nhân chạy được một đoạn thì được người dân băng bó và đưa đi cấp cứu. Đến tối 27/10/2025, bà D. tử vong do mất máu cấp, đứt thủng đa nội tạng.

Sau khi gây án, Nhân vứt dao tại khu đất trống phía trước quán rồi điều khiển xe quay về trung tâm TP Cần Thơ. Đến 23h ngày 28/10/2025, Nhân bị công an bắt giữ.

Quá trình điều tra, Nhân khai bản thân sử dụng trái phép chất ma túy từ năm 2021.

Nhân cho biết khoảng 11h ngày 24/10/2025, trong lúc chờ đón khách tại khu vực Bến Ninh Kiều, phường Ninh Kiều (TP Cần Thơ), Nhân xuất hiện ảo giác, nghe nhiều tiếng nói xúi giục đi tìm người để đâm chết.

Sau khi ra khỏi quán, Nhân khai tiếp tục xuất hiện ảo giác, nghe tiếng nói yêu cầu quay lại đâm bà D. nên quay xe trở lại sát hại nạn nhân.

Tại kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Cần Thơ, mẫu nước tiểu của Nhân được xác định có chất ma túy.

Trong khi đó, kết luận giám định pháp y tâm thần của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ (Bộ Y tế), xác định tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội và hiện tại, Nhân hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Theo hồ sơ vụ án, trước đó Nhân có tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và bị TAND quận 10, TPHCM (cũ) áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong thời hạn 15 tháng.

Sau khi chấp hành xong quyết định cai nghiện bắt buộc, Nhân không trở về địa phương trình báo. Địa phương cũng không nhận được thông báo về việc Nhân đã chấp hành xong quyết định cai nghiện bắt buộc để áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện theo quy định.

Do đó, cơ quan điều tra xác định không có căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Nhân về tội Sử dụng trái phép chất ma túy.