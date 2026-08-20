Thiếu niên đâm tử vong đồng nghiệp ở Tây Ninh

Ngày 20/8, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Tuấn Anh (SN 2011, ngụ phường Thanh Điền) 8 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, Tuấn Anh và V.V.H. là nhân viên một quán ăn gia đình tại phường Tân Ninh. Trong thời gian làm việc, Tuấn Anh được khách cho tiền boa nhưng không chia cho H..

Bực tức, H. nhiều lần chửi mắng, yêu cầu Tuấn Anh chia tiền hoặc mua đồ ăn, nước uống cho mình, đồng thời đe dọa sẽ chém nếu không thực hiện.

Bị cáo Lê Tuấn Anh tại TAND tỉnh Tây Ninh (Ảnh: Công Bình).

Khoảng 22h ngày 20/1, H. tiếp tục đe dọa Tuấn Anh nếu sáng hôm sau không mua đồ ăn sáng, nước uống hoặc đưa tiền cho mình.

Khoảng 7h10 ngày 21/1, Tuấn Anh lấy một con dao giấu trong túi áo khoác với mục đích phòng trường hợp bị H. đánh. Khoảng 7h35, khi Tuấn Anh đang ăn bánh mì tại quán, H. đến chửi mắng vì không được mua đồ ăn sáng. Hai người xảy ra cự cãi.

H. sau đó vào bếp lấy dao lao đến thì bị Tuấn Anh cầm dao đâm tử vong. Sau khi gây án, bị cáo về nhà và đến Công an phường Tân Ninh đầu thú.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định bị cáo thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội và sau khi gây án đã đầu thú nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ.

HĐXX tuyên phạt Lê Tuấn Anh 8 năm tù về tội Giết người; buộc bị cáo và người đại diện hợp pháp là mẹ bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại hơn 57 triệu đồng.

Đối với hành vi sử dụng dao có tính sát thương cao, HĐXX xác định thời điểm phạm tội Tuấn Anh chưa đủ 16 tuổi, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng nên không xem xét xử lý.