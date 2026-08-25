Án mạng từ câu hỏi "mày muốn chơi không?"

Ngày 25/8, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Sơn (SN 1968, ở phường Ô Môn, TP Cần Thơ) 18 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, bị cáo Sơn là người có tiền án 20 năm tù về tội Giết người, chấp hành xong án ngày 6/2/2023, chưa được xoá án tích. Do không có nơi cư trú rõ ràng nên Sơn chỉ tạm trú tại phường Ô Môn và làm nghề bán vé số.

Vào khoảng 18 giờ ngày 5/7/2025, Sơn cùng với T.V.P (anh em sinh đôi với Sơn) và N.T.T.T (sống như vợ chồng với Sơn) nhậu tại quán thuộc khu bờ kè ở phường Ô Môn.

Bị cáo Trần Văn Sơn (Ảnh: Hồng Nhung)

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, cả nhóm đến quán cà phê kết hợp bán rượu, bia ở khu vực 4, phường Ô Môn.

Do say nên P. làm rớt vỡ ly thủy tinh và nhặt mảnh vỡ đem bỏ vào thùng rác gần đó. Trên đường đi về chỗ ngồi, P. xảy ra mâu thuẫn với T.M.N (SN 2001) và T.H.E (SN 1991, anh ruột T.M.N)

Thấy vậy, Sơn đi lại hỏi N. và M.: “Mày hỏi ý anh tao là sao, muốn gì?”. Lúc này, N. rút từ sau lưng quần ra 1 khẩu súng (đồ chơi trẻ em) bằng nhựa để dọa thì Sơn nói “Mày móc súng ra làm gì, mày muốn chơi không?”.

Trong lúc ẩu đả, N. dùng dao đâm nhưng Sơn giật lấy được dao rồi đâm liên tiếp nhiều nhát về phía N..

N. bỏ chạy sang đường rồi nằm gục xuống, còn P. lấy xe chở Sơn rời khỏi hiện trường nhưng bị công an bắt kịp thời.

N. được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đến 4 giờ ngày 6/7/2025 thì tử vong tại bệnh viện.