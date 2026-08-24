Khởi tố người đàn ông bày bán 156 đồng hồ Rolex, Omega, Longines... giả

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, Nguyễn An Bình (36 tuổi, trú ở xã Lập Thạch, Phú Thọ) vừa bị khởi tố bị can để điều tra về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Cuối tháng 7 vừa qua, Công an xã Lập Thạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tại cơ sở do Bình làm chủ.

Công an phát hiện cơ sở kinh doanh của Nguyễn An Bình bày bán 156 chiếc đồng hồ giả nhãn hiệu Rolex, Omega, Longines, Orient, Tissot... (Ảnh: Công an cung cấp).

Thời điểm kiểm tra, cơ sở đang kinh doanh đồng hồ đeo tay và bày bán 156 chiếc đồng hồ mang nhãn hiệu Rolex, Omega, Longines, Orient, Tissot... Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa này.

Công an xác định số đồng hồ có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới được bảo hộ; đồng thời lập biên bản, tạm giữ và niêm phong toàn bộ tang vật.

Công an cho biết hoạt động kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có thể phát sinh ngay tại các cơ sở kinh doanh và trên nhiều phương thức, kênh phân phối khác nhau.

Người kinh doanh nếu cố ý thực hiện hoặc tiếp tay cho việc sản xuất, buôn bán, quảng cáo, tiêu thụ hàng hóa vi phạm có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nguyễn An Bình làm việc với cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Cơ quan công an đề nghị cơ sở sản xuất, kinh doanh chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, nguồn gốc, xuất xứ và ghi nhãn hàng hóa; đồng thời chủ động lưu giữ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Đặc biệt công an khuyến cáo không được kinh doanh, quảng cáo, giới thiệu hoặc tiêu thụ hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

“Việc kinh doanh trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và qua hình thức livestream cũng phải tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật có liên quan”, công an nhấn mạnh.