Hai cựu lãnh đạo xã bị khởi tố vì cho thuê đất không thuộc thẩm quyền

Sáng 26/8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can đối với Trần Văn Trò - nguyên Chủ tịch UBND xã Trung Hà (tỉnh Vĩnh Phúc cũ), Sái Văn Thường - nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Trung Hà và Đỗ Thị Hiền - nguyên công chức địa chính xã.

Bị can Trần Văn Trò, nguyên Chủ tịch UBND xã Trung Hà, bị khởi tố (Ảnh: Công an cung cấp).

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Trung Hà, từ tháng 11/2018 đến tháng 4/2024, ông Trần Văn Trò là người có trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn.

Dù nhận thức rõ việc cho thuê đất bãi bồi ven sông không thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã, ông Trò vẫn chỉ đạo ông Thường cùng cán bộ, nhân viên cấp dưới cho 8 hộ dân thuê đất bãi bồi ven sông tại khu vực thôn 1 và thôn 2, xã Trung Hà (huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc trước đây), nay thuộc thôn Trung Hà 2, xã Nguyệt Đức, tỉnh Phú Thọ.

Quá trình thực hiện việc cho thuê đất, ông Trò không chỉ đạo cán bộ chuyên môn đo đạc, xác định diện tích thực tế để bàn giao tại thực địa. Điều này dẫn đến diện tích đất mà các hộ dân thực tế sử dụng lớn hơn nhiều so với diện tích được ghi trong hợp đồng thuê đất.

Công an thi hành quyết định khởi tố ông Sái Văn Thường, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Trung Hà (Ảnh: Công an cung cấp).

Tài liệu điều tra cho thấy tổng diện tích 8 hộ dân thực tế sử dụng trên 264.800m2, trong khi tổng diện tích ghi trong các hợp đồng thuê đất chỉ 36.200m2, thiếu hụt hơn 228.000m2.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ vai trò và trách nhiệm của từng cá nhân có liên quan.