Giả danh doanh nghiệp thuê 452 tấm thép trải đường, bán phế liệu thu 4,2 tỷ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1988, thường trú tại xã Đại Đình, Phú Thọ) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an cho biết Quỳnh không phải nhân viên, không có quyền lợi, nghĩa vụ và cũng không được ủy quyền đại diện cho Công ty TNHH MTV H.H. (trụ sở tại phường Xuân Hòa, Phú Thọ). Tuy nhiên, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Quỳnh nảy sinh ý định giả danh doanh nghiệp này để thuê thép tấm trải đường rồi đem bán lấy tiền.

Đối tượng Nguyễn Văn Quỳnh (Ảnh: Công an cung cấp).

Đầu tháng 2/2025, sau khi tìm hiểu hoạt động cho thuê thép tấm của Công ty TNHH vận tải và dịch vụ L.N. (xã Phúc Thịnh, Hà Nội), đối tượng chủ động liên hệ, tự giới thiệu là nhân viên, đại diện cho Công ty H.H. đặt vấn đề thuê tài sản.

Nhằm tạo lòng tin, Quỳnh đưa ra nhiều thông tin về các mối quan hệ trong lĩnh vực xây dựng, vận tải. Khi chuyển tiền đặt cọc, người đàn ông này cố tình ghi nội dung mang danh nghĩa Công ty H.H., đồng thời yêu cầu hợp đồng được gửi về bộ phận kế toán của doanh nghiệp để ký, đóng dấu.

Do hiểu nhầm Quỳnh là người có vai trò quản lý, một nhân viên kế toán Công ty H.H. đã sử dụng dấu chữ ký khắc sẵn của giám đốc và con dấu doanh nghiệp để hoàn thiện hợp đồng theo yêu cầu. Việc này càng khiến phía cho thuê tin tưởng Quỳnh có tư cách đại diện hợp pháp.

Theo cơ quan công an, từ ngày 12/2 đến ngày 31/3/2025, Quỳnh 8 lần liên hệ, thuê tổng cộng 452 tấm thép trải đường. Sau khi tài sản được vận chuyển đến các địa điểm Quỳnh giới thiệu là công trường xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, đối tượng này thuê xe cẩu, xe tải đưa thép đến bãi đất trống hoặc địa điểm khác tập kết, sau đó bán cho một cơ sở thu mua phế liệu.

Công an làm rõ Quỳnh đã thu về hơn 4,27 tỷ đồng từ việc bán số thép trên, sau đó bỏ trốn khỏi nơi cư trú, liên tục thay đổi địa điểm, số điện thoại và tạo nhiều vỏ bọc nhằm che giấu tung tích.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 6/8 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện, bắt giữ Nguyễn Văn Quỳnh khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Hợp Thành, tỉnh Thái Nguyên.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.