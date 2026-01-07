Đề nghị tuyên phạt người đàn ông hành hung cô gái ở chung cư 6-9 tháng tù

Sau gần 2 giờ xét xử xuyên trưa, đầu giờ chiều 7/1, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 2 Hà Nội đã công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với bị cáo Đặng Chí Thành (31 tuổi).

Viện kiểm sát đánh giá, hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm hại các quy định về trật tự công cộng được Nhà nước bảo vệ, xâm phạm đến an toàn nơi công cộng, gây mất an ninh trật tự.

Đồng thời hành vi đánh người của bị cáo lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận, tác động xấu đến trật tự trị an của địa phương, vì vậy việc xử lý bị cáo về hành vi gây rối trật tự công cộng là cần thiết, đúng quy định của pháp luật.

Do đó cần thiết phải xử lý nghiêm minh là cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành công dân có ích cho xã hội.

Song khi lượng hình, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX cần đánh giá về tính chất tội phạm, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để quyết định hình phạt cho phù hợp.

Quang cảnh phiên xét xử (Ảnh: Nguyễn Hải).

Về tình tiết giảm nhẹ, VKS cho biết bị cáo phạm tội lần đầu, đã tự nguyện bồi thường thiệt hại, quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Đồng thời, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX xem xét hoàn cảnh gia đình của bị cáo, khi thời điểm phạm tội vợ bị cáo đang mang thai, điều trị bệnh rối loạn lo âu, trầm cảm cũng là nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của bị cáo.

Từ những phân tích trên, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX xét xử tuyên phạt bị cáo Đặng Chí Thành từ 6 đến 9 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Bị cáo Đặng Chí Thành (Ảnh: Nguyễn Hải).

Tại tòa, bị cáo Đặng Chí Thành thừa nhận sai phạm, bày tỏ ăn ăn hối hận.

Thành khai, đêm 4/9/2024, giữa vợ Thành là N.T.A. (30 tuổi) và chị N.T.T. (28 tuổi) có mâu thuẫn do con của chị T. đánh con Thành.

Khi con bị đánh, chị A. đã yêu cầu chị T. xin lỗi nhưng không được chị này đồng ý đã dẫn đến hai bên lời qua tiếng lại.

Đến 22h ngày 9/8/2025, bị cáo đi theo vợ, con xuống sảnh chung cư đã tình cờ gặp chị N.T.T. (28 tuổi) nên đuổi theo và yêu cầu chị này xin lỗi. Khi nạn nhân không đồng ý, bị cáo đã vung tay tát 2 cái vào má bên trái của chị T. rồi tiếp tục lao vào đấm.

Sau khi bị đánh, chị T. gọi người nhà xuống dẫn đến hai bên lời qua tiếng lại. "Lúc đó bị cáo có những lời lẽ đe dọa, không làm chủ được bản thân, không làm chủ được hành động của mình và lời nói của mình", Thành trình bày và cho biết, trước đó không có quen biết gì với chị T.

Về nguyên nhân dẫn đến việc lao vào đánh chị T., Thành khai do lúc đó nóng giận, bức xúc nhiều ngày liền vì bị vợ mắng.

Vợ bị cáo bị trầm cảm phải uống thuốc thời gian dài, nên bị cáo rất thương vợ.

Cũng theo lời khai của Thành, sau khi đánh chị T. chị này gọi người nhà xuống và lớn tiếng chửi bới. Thấy có nhiều người đến nên bị cáo bị sức ép, mất bình tĩnh, bức xúc đã lớn tiếng chửi bới lại.

Trong lúc bức xúc, Thành thậm chí đe dọa giết chị T. và dọa đánh cả nhà chị này.

Tại tòa, bị cáo cho biết đây chỉ là những lời lẽ trong lúc bức xúc, câu nói buột miệng chứ không có ý định sát hại nạn nhân.

Thành nhận thức được hành vi sai phạm của mình, gây ảnh hưởng an ninh trật tự tại khu chung cư.

Bị cáo khẳng định, lúc đánh nạn nhân không có ai kích động hay xúi giục. Tại tòa, đại diện gia đình bị hại phản đối lại toàn bộ nội dung trong cáo trạng và không đồng tình với lời khai của Đặng Chí Thành. Đại diện gia đình bị hại cho biết, giữa hai bên không có xích mích gì và con của chị A. không có đánh con của T..