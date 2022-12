Hai cựu Tư lệnh Cảnh sát biển không được đề nghị giảm án

Chiều 28/12, tiếp tục phiên tòa phúc thẩm vụ án Nhận hối lộ, bảo kê buôn lậu xăng dầu xảy ra tại một số đơn vị cảnh sát biển, bộ đội biên phòng, đại diện VKS quân sự Trung ương đã công bố quan điểm luận tội đối với 9 bị cáo có đơn kháng cáo.

Đối với bị cáo Nguyễn Thế Anh (cựu Đại tá, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang), đại diện VKS đề nghị HĐXX phúc thẩm xem xét, giảm nhẹ hình phạt về tội Nhận hối lộ. Trước đó, bị cáo Nguyễn Thế Anh bị TAND cấp sơ thẩm tuyên phạt tù chung thân về tội danh này.

Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thế Anh có đơn kháng cáo kêu oan, không nhận tội. Tuy nhiên, ngay khi phiên tòa phúc thẩm bắt đầu, bị cáo Nguyễn Thế Anh bất ngờ thừa nhận phạm tội Nhận hối lộ, đồng thời xin thay đổi nội dung kháng cáo từ kêu oan sang xin giảm nhẹ hình phạt.

Đối với tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, bị cáo Nguyễn Thế Anh giữ nguyên nội dung kháng cáo kêu oan với lý do: "Bị cáo đưa cháu trai là Nguyễn Văn An sang Lào kiếm việc làm". Bị cáo Nguyễn Thế Anh cho rằng không tác động, xúi giục, cho tiền để Nguyễn Văn An bỏ trốn. Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thế Anh bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh này.

Cựu Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 4 - bị cáo Lê Văn Minh (đeo kính) tại phiên tòa phúc thẩm. (Ảnh: Tòa án).

Đại diện VKS cũng đề nghị HĐXX phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo Lê Văn Phương (cựu Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Trà Vinh) và bị cáo Phạm Hồ Hải (cựu Trưởng đại diện Cảng vụ hàng hải Cần Thơ tại Duyên hải, tỉnh Trà Vinh) về tội Nhận hối lộ, do hai bị cáo này có tình tiết mới khai báo. Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Phương bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù; bị cáo Hải bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Cựu Thiếu tướng, Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 4 Lê Văn Minh và cựu Thiếu tướng, Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3 Lê Xuân Thanh không được đại diện VKS đề nghị giảm án. Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Lê Văn Minh bị tuyên phạt 15 năm tù về tội Nhận hối lộ. Cùng tội danh này, bị cáo Lê Xuân Thanh bị tuyên phạt 12 năm tù.

Còn lại 4 bị cáo phạm tội Nhận hối lộ cũng không được đại diện VKS đề nghị giảm án, gồm: Nguyễn Văn Hùng (cựu Thượng tá, cựu Đồn trưởng Biên phòng cảng Trường Long Hòa, tỉnh Trà Vinh, án sơ thẩm 16 năm tù); Nguyễn Thanh Lâm (cựu Hải đội trưởng 2 thuộc bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng, án sơ thẩm 11 năm tù); Phạm Văn Trên (cựu Đại tá, cựu Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh, án sơ thẩm 10 năm tù) và Nguyễn Văn An (em họ bị cáo Nguyễn Thế Anh, án sơ thẩm 15 năm tù).

Đại diện VKS khẳng định những bị cáo không được đề nghị giảm án vì họ trình bày một số nội dung liên quan thành tích cá nhân, nhưng điều đó đã được TAND cấp sơ thẩm xem xét và giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo không đưa ra được căn cứ mới để có thể xem xét, đề nghị giảm nhẹ hình phạt so với án sơ thẩm.