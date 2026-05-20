Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong tiết lộ về cách "phân loại" doanh nghiệp

Chiều 20/5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội tiến hành xét hỏi các bị cáo kháng cáo trong vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế và một số đơn vị liên quan.

Trước khi xét hỏi, các bị cáo đều thống nhất chỉ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, không kêu oan.

Đứng ở bục khai báo, bị cáo Nguyễn Thanh Phong khẳng định quá trình công tác, ông luôn chỉ đạo cấp dưới không được bỏ qua lỗi, sai phạm trong hồ sơ của các doanh nghiệp. Cựu Cục trưởng còn cho biết định kỳ, ông còn yêu cầu các Phòng chủ động rà soát, hậu kiểm lại một số lượng hồ sơ nhất định. Nếu phát hiện có sai sót thì phải sửa.

Ông Phong cũng cho rằng những hồ sơ được phê duyệt sau đó cũng đã được các cơ quan có chuyên môn kiểm tra lại và không phát hiện có sai phạm.

Tại phiên tòa phúc thẩm, theo cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong, trong công tác thẩm định, cấp phép giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; giấy chứng nhận GMP, các bị cáo tại Cục An toàn thực phẩm "tách" 2 nhóm doanh nghiệp.

Nhóm doanh nghiệp đầu tiên là doanh nghiệp lớn, có bộ phận pháp chế, làm tốt các thủ tục. Ông Phong khai nhóm doanh nghiệp này chỉ cần hướng dẫn một lần là “người ta làm được", “mất rất ít thời gian, công sức" nên không có tiêu cực.

Ngược lại, với nhóm doanh nghiệp không có bộ phận chuyên môn tốt, các chuyên viên buộc phải hướng dẫn nhiều lần, hỗ trợ doanh nghiệp ngoài giờ; tìm, thậm chí mua tài liệu... để hoàn thiện hồ sơ.

“Vậy tiền doanh nghiệp đưa là tiền gì?”, HĐXX hỏi. Ông Phong đáp ban đầu không cho rằng đó là tiêu cực, nghĩ rằng chỉ khi mình yêu cầu doanh nghiệp chi tiền mới là hối lộ.

“Giúp người ta hoàn thiện hồ sơ chuẩn, người ta bồi dưỡng cảm ơn, bị cáo nghĩ đấy không phải hối lộ", cựu Cục trưởng trình bày. Tuy nhiên, sau đó, ông Phong khai đã nhận thức được hành vi vi phạm khi làm việc với cơ quan điều tra.

HĐXX tiếp tục chất vấn một cựu Cục trưởng khác là bị cáo Trần Việt Nga, liên quan đến tiêu cực trong cấp phép quảng cáo sản phẩm.

Tại tòa, bà Nga khai bản thân không đưa ra mức tiền thu của doanh nghiệp, mà được cấp dưới thông báo được doanh nghiệp đưa khoảng 2 triệu đồng/hồ sơ. Bà Nga sau đó thống nhất với cấp dưới dùng mức tiền này khi làm việc với doanh nghiệp.

Cựu Cục trưởng Trần Việt Nga khẳng định bản thân đã nhận thức được vi phạm, mong muốn được HĐXX xem xét mức độ hành vi.

Trước khi kết thúc xét hỏi bị cáo Nga, HĐXX hỏi: “Nếu không chỉ đạo, các chuyên viên có nhận tiền không?”. Bà Nga đáp: “Không".

Phiên tòa kết thúc ngày làm việc đầu tiên lúc 15h50 và tiếp tục ở phần tranh luận vào sáng 21/5.

Theo bản án sơ thẩm, trong giai đoạn 2018-2025, một số lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ thuộc Cục An toàn thực phẩm đã lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn trong quá trình giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp, cá nhân.

Các bị cáo bị xác định đã nhận tiền để thẩm định, cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm và cấp giấy chứng nhận GMP.

Cơ quan tố tụng xác định tổng số tiền các bị cáo trong vụ án nhận hối lộ là hơn 94 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thanh Phong hưởng lợi cá nhân 43,9 tỷ đồng; bị cáo Trần Việt Nga hưởng lợi hơn 8,1 tỷ đồng.

Tại phiên sơ thẩm hồi tháng 1, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phong 20 năm tù, bị cáo Trần Việt Nga 15 năm tù, cùng về tội Nhận hối lộ. Nhiều bị cáo khác cũng bị tuyên phạm tội Nhận hối lộ. Cấp sơ thẩm cũng tuyên án đối với nhiều bị cáo là đại diện doanh nghiệp, cá nhân về tội Đưa hối lộ.

Tại phiên phúc thẩm, các bị cáo đưa ra nhiều tình tiết mới, trong đó có việc nộp thêm tiền khắc phục hậu quả, bổ sung tài liệu về nhân thân, thành tích, hoàn cảnh gia đình để đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Phiên tòa phúc thẩm dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 20 đến 22/5.