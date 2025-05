Hai công an bị tước danh hiệu Công an nhân dân vì sử dụng ma túy

Ngày 26/5, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, Công an tỉnh Bình Định đã có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 2 cán bộ công an xã do liên quan đến ma túy.

Hai cán bộ công an được xác định vi phạm do sử dụng trái phép chất ma túy, vi phạm quy định pháp luật và quy định của ngành công an. Trong đó, một người là cán bộ Công an xã Canh Hiển, người còn lại đang công tác tại Công an xã Canh Hòa (huyện Vân Canh).

Xã Canh Hòa, huyện Vân Canh, nơi một cán bộ công an làm việc trên địa bàn (Ảnh minh họa: Doãn Công).

Theo Công an tỉnh Bình Định, hiện nay Bộ Công an đã có quy định về việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trong lực lượng Công an nhân dân.

Khi kiểm tra, phát hiện cán bộ ngành công an sử dụng trái phép chất ma túy, được giám định cho kết luận chính xác sẽ thi hành quyết định kỷ luật ngay.

Theo lãnh đạo Huyện ủy Vân Canh, đơn vị đã nhận được thông báo của Công an tỉnh Bình Định yêu cầu xử lý về mặt đảng đối với 2 cán bộ công an vi phạm.

"Huyện ủy đang triển khai quy trình kỷ luật về mặt đảng đối với các đảng viên vi phạm", vị này cho hay.