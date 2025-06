Hai cô gái ở Bắc Giang bị quật ngã, hành hung giữa đường

Tối 22/6, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang phối hợp với Công an thị trấn Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, điều tra vụ 2 cô gái bị hành hung trên địa bàn.

Theo cơ quan chức năng, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện vụ việc có dấu hiệu hành vi cố ý gây thương tích, giữa 2 nữ và một nam thanh niên xảy ra vào chiều 20/6 tại thị trấn Bắc Lý.

Cô gái bị quật ngã ra đường (Ảnh: Công an Bắc Giang).

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trước đó, theo clip lan truyền trên mạng xã hội, một thanh niên áo đen đi xe máy chặn đầu 2 cô gái đang di chuyển trên đường.

Sau đó, nam thanh niên túm cổ, quật ngã cô gái mặc áo trắng ngồi phía sau xe. Dù những người xung quanh can ngăn, nam thanh niên liên tục chỉ tay về hướng cô gái áo trắng này.

Chưa dừng lại, thanh niên này tiếp tục tung một cú đánh khiến cô gái còn lại ngã ra nền gạch. Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy nghi phạm đánh liên tiếp vào đầu, người cô gái lái xe trước khi bỏ đi.