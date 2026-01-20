Hai bị cáo lĩnh án tù vì tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, đối với Nguyễn Ngọc Anh (SN 1995, trú tại phường Móng Cái 2, Quảng Ninh) và Trung Ngọc Xuân (SN 1985, trú tại phường Móng Cái 1, Quảng Ninh).

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Đức Việt).

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, trong các ngày 16 đến 18/4/2025, hai bị cáo trên cùng Lê Ngọc Báu đã 2 lần tổ chức đưa tổng cộng 26 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng xuồng máy công suất lớn để hưởng tiền công.

Các đối tượng sử dụng ứng dụng Telegram để liên lạc, nhận định vị trí đón người tại khu vực biển giáp ranh Việt Nam - Trung Quốc, sau đó điều khiển xuồng đưa người vào các điểm tập kết tại mũi Sa Vĩ (Móng Cái), đền Cặp Tiên (Vân Đồn) và phường Cửa Ông (TP Cẩm Phả cũ).

Trong lần thứ nhất, ngày 16/4/2025, nhóm này đã đưa trót lọt 10 công dân Trung Quốc vào Việt Nam và được trả tổng cộng 10 triệu đồng tiền công.

Đến lần thứ hai, ngày 18/4/2025, Nguyễn Ngọc Anh và Trung Ngọc Xuân tiếp tục chở 16 công dân Trung Quốc vào khu vực biển Cửa Ông thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh phát hiện.

Khi bị truy bắt, Ngọc Anh cùng 7 người Trung Quốc bỏ chạy, còn Xuân và 9 người Trung Quốc bị bắt giữ tại chỗ. Lực lượng chức năng sau đó tiếp tục bắt thêm 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Tang vật thu giữ gồm một xuồng composite, 3 máy Yamaha với tổng công suất 900 mã lực, một ô tô Kia Sedona và nhiều điện thoại di động.

Ngày 29/8/2025, Nguyễn Ngọc Anh ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Ngọc Anh và Trung Ngọc Xuân mỗi bị cáo 8 năm tù về tội Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, theo khoản 3 Điều 348 Bộ luật Hình sự.