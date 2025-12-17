Giám đốc chỉ đạo kế toán mua hóa đơn đỏ để hợp pháp hóa cát lậu

Ngày 17/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can Vũ Sơn (SN 1979, trú tại xã Tam Hợp, Nghệ An) cùng 5 đồng phạm về các tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Vũ Sơn là Giám đốc Công ty TNHH Sơn Thái Long, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khoáng sản.

Vũ Sơn và 2 kế toán tại cơ quan cảnh sát điều tra (Ảnh: Thủy Phạm).

Từ năm 2024, doanh nghiệp của Sơn thu mua 3.000-4.000 tấn cát, sỏi, đá mỗi tháng rồi bán ra các tỉnh phía Bắc.

Nguồn cung khoáng sản chủ yếu cho doanh nghiệp của Sơn từ Công ty TNHH vật liệu xây dựng Đức Hoàng (xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An) do Nguyễn Trọng Nam (SN 1972) và Trương Thị Ngãi (SN 1974) điều hành. Do trữ lượng khai thác được cấp phép hạn chế, phần lớn số sỏi công ty này bán cho Sơn không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Vũ Sơn chỉ đạo 2 kế toán Vũ Thị Khánh Huyền (SN 2002), Trần Thị Huệ (SN 1987), cùng trú tại xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An câu kết Phan Đức Duy (SN 1990, Phó Giám đốc Công ty TNHH An Thịnh Phát ATK, tỉnh Thái Nguyên), để mua hóa đơn giá trị gia tăng nhằm hợp pháp hóa số khoáng sản không có chứng từ.

Cơ quan chức năng xác định, hành vi của Vũ Sơn và đồng bọn đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 3 tỷ đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố, bắt tạm giam Vũ Sơn, Nguyễn Trọng Nam về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Phan Đức Duy, Vũ Thị Khánh Huyền, Trần Thị Huệ, Trương Thị Ngãi bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.