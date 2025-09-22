Hà Nội: Nửa đêm "khủng bố" tổng đài 113, 114 báo cháy giả

Ngày 22/9, Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Láng vừa phối hợp lực lượng chức năng xử lý một vụ báo cháy giả, gây ảnh hưởng đến hoạt động của Tổng đài 113, 114.

Cảnh sát làm việc với thanh niên 17 tuổi (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo đó, đêm 19/9, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP nhận nhiều cuộc gọi báo cháy tại ngõ 1194 đường Láng. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH cùng Công an phường Láng đã lập tức đến hiện trường, nhưng không phát hiện vụ cháy nào, liên lạc lại với số điện thoại báo tin không được.

Qua xác minh, đối tượng gọi điện là L.V.Q. (17 tuổi, quê Thanh Hóa). Q. khai nhận đã dùng điện thoại của người khác gọi đến số 113, 114 để trêu đùa khi ngủ tại công trình xây dựng ở phường Thanh Liệt.

Hồ sơ vụ việc đã được bàn giao cho Công an phường Thanh Liệt xử lý.

Công an Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không gọi điện quấy rối, báo tin giả. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.