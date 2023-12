Hà Nội: In danh thiếp để tiếp thị "bóng cười"

Ngày 24/12, thông tin từ Công an Hà Nội cho hay, tối qua (23/12), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an quận Nam Từ Liêm, Công an phường Mỹ Đình 1, Đội Quản lý thị trường số 6 (Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội) phát hiện kho cất giấu bình khí N2O tại Tổ 15 Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1.

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 135 bình khí N2O các loại với tổng trọng lượng khí là 437kg.

Tang vật vụ việc (Ảnh: ANTĐ).

Qua xác minh, cảnh sát xác định do Nguyễn Văn Hữu (31 tuổi, quê xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) là chủ số bình khí trên. Tổng trị giá lô hàng trên gần 40 triệu đồng.

Làm việc với cảnh sát, Hữu khai toàn bộ 135 bình khí không có hóa đơn chứng từ, được anh ta mua trên mạng xã hội. Sau khi nhập về, Hữu dự định bán lại để ăn chênh lệch.

Để "tiếp thị", Hữu cho nhân viên in card visit (danh thiếp) để đưa cho khách. Tổ công tác đã lập biên bản xử lý hành chính theo quy định.