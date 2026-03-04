Giấu vàng trong áo ngực, quần lót để qua mặt an ninh sân bay Nội Bài

Ngày 4/3, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an cho biết lực lượng chức năng Cảng hàng không quốc tế Nội Bài vừa phát hiện 2 vụ nghi vận chuyển hơn 12,8kg vàng từ nước ngoài vào Việt Nam.

Theo Cục Quản lý xuất nhập cảnh, trong 2 ngày 2-3/3, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã phối hợp với Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an TP Hà Nội) phát hiện 2 vụ việc nghi vận chuyển vàng trái phép qua đường hàng không.

Tang vật cảnh sát thu giữ (Ảnh: X.M.).

Cụ thể, rạng sáng 2/3, lực lượng chức năng phát hiện hành khách N.T.Q. di chuyến bay 7C2201 từ Hàn Quốc về Nội Bài có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra hành lý và người, lực lượng chức năng phát hiện 5 miếng kim loại nghi là vàng, tổng trọng lượng khoảng 561gr, được cất giấu trong đũng quần lót.

Tiếp đó, khoảng 9h40 ngày 3/3, tại khu vực cửa hải quan số 3, 6 và 7, lực lượng chức năng kiểm tra 4 hành khách đi chuyến bay VN579 từ Đài Loan (Trung Quốc) về Nội Bài do có dấu hiệu nghi vấn và không thực hiện khai báo hải quan theo quy định.

Qua kiểm tra phát hiện hành khách P.T.H. cất giấu 10 miếng kim loại nghi là vàng, nặng khoảng 5kg trong áo ngực và đũng quần lót; hành khách V.T.M. cất giấu 5 miếng kim loại nghi là vàng, nặng khoảng 1,1kg dưới đũng quần lót; hành khách N.V.L. giấu 6 miếng kim loại nghi là vàng, nặng khoảng 3,5kg dưới đũng quần lót; hành khách S.M.H. giấu 7 miếng kim loại nghi là vàng, nặng khoảng 2,7kg dưới đũng quần lót và đeo trên tay.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận số kim loại trên là vàng và được thuê vận chuyển từ Hàn Quốc, Đài Loan vào Việt Nam.