Hà Nội: Cô gái giấu ma túy trong áo lót ngực

Ngày 9/7, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm đã khởi tố bị can đối với Trần Kim Anh (26 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Kim Anh và 2 túi ma túy (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo cơ quan chức năng, tối 22/6, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện Kim Anh điều khiển xe máy tại ngõ 23 Bạch Đằng, có biểu hiện nghi vấn.

Bị kiểm tra hành chính, Kim Anh không xuất trình được giấy tờ tùy thân, đăng ký xe. Tổ công tác sau đó đưa đối tượng về trụ sở.

Tại cơ quan công an, Kim Anh lấy từ trong áo ngực 2 túi nylon chứa ma túy loại ketamine và MDMA. Cô gái 26 tuổi khai đang trên đường bán số ma túy trên cho khách để kiếm lời.