Giang hồ Bình Kiểm bị lừa khi mua súng

Ngày 23/9, TAND Khu vực 7 (TAND TPHCM) mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Đức Bình (55 tuổi, còn gọi Bình Kiểm) về tội Mua bán trái phép vũ khí quân dụng và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Liên quan tới vụ án, 12 bị cáo cũng được xác định có một trong các hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng, tổ chức đánh bạc, đánh bạc hoặc không tố giác tội phạm.

Riêng bị cáo Lê Minh Nghĩa (28 tuổi, ngụ Đồng Nai) bị xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Phạm Đức Bình (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cáo trạng, ngày 7/4/2024, Bình chấp hành xong hình phạt tù và tụ tập đàn em, móc nối với các bạn tù, đối tượng hình sự để lập băng nhóm.

Từ tháng 4 đến 10/2024, ông trùm câu kết với Nguyễn Tuấn An (42 tuổi, quê Hưng Yên), Huỳnh Hoàng Vũ (53 tuổi), Chu Văn Hoàng Anh (35 tuổi, vừa ra tù về tội Giết người) và hai đàn em thực hiện 3 vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Quen nhau tại trại giam Chí Hòa, đầu tháng 7/2024, sau khi ra tù, Bình và Lại Nam Phương (55 tuổi) hẹn gặp nhau. Phương rủ Vũ cùng đến gặp Bình. Lúc trò chuyện, Bình nói đang tìm mua súng của các nước Tây Âu. Nghe vậy, Vũ liền nói sẽ tặng cho Bình một khẩu súng Beretta và 13 viên đạn.

Hôm sau, Bình rủ Phương và Vũ đến quán lẩu do Hoàng Anh làm chủ để giao lưu. Tại bàn ăn, Vũ đưa cho Bình túi vải đựng khẩu súng Beretta và 13 viên đạn rồi nói "tặng anh quà". Bình mở túi ra xem, thử lên đạn rồi đưa súng cho Hoàng Anh mang đi cất giấu.

Khoảng một tháng sau, quán đóng cửa do làm ăn thua lỗ. Hoàng Anh đã liên lạc để trả lại súng, đạn cho Bình thì được "đại ca" tiếp tục nhờ cất hộ. Hoàng Anh đem chôn trong vườn nhà cha ruột ở Lâm Đồng. Ngày 30/10/2024, số vũ khí trên bị cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ.

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Cũng trong khoảng tháng 8/2024, qua giới thiệu, Bình biết Nguyễn Tuấn An có nhiều mối quan hệ bên Lào nên nhờ người này mua hai khẩu súng AK cùng đạn.

An sau đó qua Lào nhờ nhiều người tìm mua cho Bình được một khẩu súng AK, 4 hộp tiếp đạn, 250 viên đạn súng ngắn và 242 viên đạn cho khẩu AK với tổng số tiền 227 triệu đồng.

Ngày 29/9/2024, An cất giấu toàn bộ súng, đạn nói trên vào vali, chuẩn bị chuyển về Việt Nam thì bị Công an Lào phát hiện, thu giữ và chuyển giao cho Công an Việt Nam xử lý.

Ngoài ra, khoảng tháng 7/2024, Bình nhờ người đàn ông tên Trần Đình Thiện tìm mua một khẩu súng quân dụng. Thiện nhận lời và nhờ Nguyễn Văn Chiến tìm mua giúp. Chiến nhờ Lê Xuân Phước, Phước lại nhờ Lê Minh Nghĩa (28 tuổi, ngụ Đồng Nai) tìm súng.

Nghĩa không có khả năng mua được súng, nhưng để chiếm đoạt tiền của Chiến, Nghĩa đã gọi điện nói dối là đang có một khẩu AK47 và đạn. Để tạo lòng tin, Nghĩa lên mạng tải hình ảnh súng AK47, chỉnh sửa lại và gửi qua tin nhắn cho Chiến.

Khi xem xong, Chiến nói với Nghĩa là người cần mua súng đạn là Thiện, sau đó cho Nghĩa số điện thoại của Thiện để liên lạc.

Để tạo lòng tin, Nghĩa tiếp tục gửi cho Thiện hình ảnh khẩu súng AK47 và đạn đã qua chỉnh sửa trước đó, rồi thỏa thuận giá bán khẩu súng AK47 là 18 triệu đồng, 2 hộp tiếp đạn là 6 triệu đồng, 100 viên đạn là 3,3 triệu đồng.

Sau khi nhận được của Thiện 21,3 triệu đồng, Nghĩa tắt điện thoại và dùng số tiền chiếm đoạt được để trả nợ, chi tiêu cá nhân hết 19,3 triệu đồng.