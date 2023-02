Giám đốc và phó giám đốc ban quản lý dự án bị bắt vì nhận hối lộ

Chiều 2/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo UBND huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An xác nhận thông tin trên.

"Phía đơn vị đã nhận được thông báo từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An về việc phê chuẩn các quyết định khởi tố. Thông tin chi tiết cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục làm rõ. Hiện tại, đơn vị cũng đang làm quy trình về cán bộ", vị lãnh đạo này cho biết thêm.

Theo thông tin ban đầu được biết, ngày 27/1, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đã phê chuẩn các quyết định khởi tố, lệnh tạm giam đối với ông Trần Anh Tuấn - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nghĩa Đàn. Ông Tuấn bị khởi tố để điều tra về tội "Nhận hối lộ".

Trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đã phê chuẩn quyết định khởi tố, lệnh tạm giam đối với ông Lê Quang Sáng - Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nghĩa Đàn liên quan đến hành vi "Nhận hối lộ".

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ.