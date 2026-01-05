Giám đốc doanh nghiệp khai đưa tiền cho cán bộ BQL dự án thành "thói quen"

Ngày 5/1, Toà án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Văn Hạ (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Đắk Lắk), Bùi Văn Từ (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đắk Lắk) về tội Nhận hối lộ.

Cùng vụ án, bị cáo Lê Đình Hải (Giám đốc Công ty Sài Gòn), Hoàng Đình Chương (Giám đốc Công ty An Nguyên) bị xét xử về tội Đưa hối lộ.

Theo cáo buộc, sau khi được lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk đồng ý, bị cáo Lê Đình Hải, Hoàng Đình Chương đã gặp gỡ, đề nghị bị cáo Hạ, Từ tạo điều kiện cho 3 công ty được tham gia đấu thầu, trúng thầu, thi công gói thầu số 3 trị giá 522 tỷ đồng và gói thầu số 4 trị giá 505 tỷ đồng của dự án đường tránh phía đông TP Buôn Ma Thuột.

Sau khi trúng thầu, bị cáo Lê Đình hải đưa hối lộ 6,2 tỷ đồng, bị cáo Hoàng Đình Chương đưa hối lộ 4,9 tỷ đồng cho 2 cựu lãnh đạo Ban QLDA Đắk Lắk.

Cơ quan tố tụng cáo buộc bị cáo Phạm Văn Hạ đã nhận hối lộ số tiền 5,1 tỷ đồng, bị cáo Bùi Văn Từ nhận hối lộ 6 tỷ đồng.

Tại phiên tòa ngày 5/1, bị cáo Lê Đình Hải thừa nhận quá trình tham gia đấu thầu tại dự án đường tránh phía đông TP Buôn Ma Thuột đã có thỏa thuận riêng với Phạm Văn Hạ, Bùi Văn Từ.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: Hoàng Huy).

Theo nhận thức của ông Hải, đây là 2 người có quyền hạn, có điều kiện để giúp Công ty Sài Gòn trúng thầu, được thi công dự án.

Sau đó ông Hải đã gặp và đưa tiền cho bị cáo Phạm Văn Hạ với tổng số tiền 3,2 tỷ đồng (đưa làm 2 lần, tại nhà bị cáo Hạ).

Đối với bị cáo Phạm Văn Từ, ông Hải khai đưa tiền một lần là 3 tỷ đồng, vào tháng 4/2022, tại một quán cà phê ở Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Ngoài ra, ông Hải còn khai có bồi dưỡng cho một cán bộ tên T. nhưng không nhớ rõ con số cụ thể.

"Việc đưa tiền không phải là để giúp làm sai mà chúng tôi chỉ bồi dưỡng cán bộ nhưng có cái dở là đưa thành thói quen”, bị cáo Lê Đình Hải giãi bày.

Về nguồn tiền sử dụng để đưa hối lộ, tại tòa, ông Hải khai là tiền từ công ty. Mỗi dự án, công ty sẽ trích một phần để làm quỹ.

Song khi chủ tọa nhắc lại lời khai tại cơ quan điều tra, bị cáo nói rằng đó là tiền của cá nhân.

Sau đó, ông Hải xác nhận lại lời khai tại cơ quan điều tra là đúng, đó là tiền cá nhân dùng để đưa hối lộ.

Trước bục khai báo, bị cáo Hoàng Đình Chương cũng thừa nhận có thỏa thuận với bị cáo Phạm Văn Hạ, Bùi Văn Từ để được trúng thầu nhưng không nhớ gặp ở đâu.

Sau đó, cấp dưới của bị cáo Chương đã liên hệ với Ban Quản lý dự án Đắk Lắk để nhận bản dự toán, thiết kế kỹ thuật của dự án để làm hồ sơ dự thầu. Việc có file (tập) tài liệu này giúp điều chỉnh hồ sơ dự thầu cho dễ làm.

Trước lời khai của 2 giám đốc doanh nghiệp, bị cáo Phạm Văn Hạ thừa nhận có việc chuyển tập tài liệu dự án cho doanh nghiệp, có việc nhận tiền.

Tuy nhiên, bị cáo trình bày được cấp dưới báo cáo là doanh nghiệp xin các file tài liệu.

“Anh em báo cáo việc này bị cấm nhưng không nghiêm trọng vì các thông số hồ sơ mời thầu đều đăng công khai trên mạng.

Nếu cho thì cũng chỉ giúp doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ làm hồ sơ dự thầu”, bị cáo Phạm Văn Hạ lý giải và thừa nhận mình là người đứng đầu, phải chịu trách nhiệm toàn bộ.

Về việc nhận tiền, ông Hạ thừa nhận đã nhận tiền từ Lê Đình Hải và Hoàng Đình Chương với tổng số tiền 5,1 tỷ đồng.