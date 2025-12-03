Cựu nhân viên tư vấn lừa tiền khách hàng, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Ngày 3/12, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can đối với Dương Văn Đại (SN 2001, trú xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, từ tháng 6/2024, Dương Văn Đại làm việc tại một công ty chuyên về tư vấn đưa người đi nước ngoài làm việc có trụ sở tại Hà Nội. Đại được giao nhiệm vụ tư vấn hồ sơ xuất khẩu lao động Canada, trực tiếp giới thiệu chương trình, chi phí, quy trình và hướng dẫn khách ký hợp đồng với công ty.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An tham gia hỏi cung bị can Dương Văn Đại (Ảnh: Viện KSND tỉnh Nghệ An).

Nhu cầu người đi làm việc ở nước ngoài tại khu vực Bắc Trung Bộ cao, công ty mở văn phòng đại diện tại thành phố Vinh (cũ), tỉnh Nghệ An. Dương Văn Đại được giao làm tổ trưởng của văn phòng này.

Đến tháng 4, Đại nợ nần chồng chất, ảnh hưởng đến hoạt động và uy tín của công ty nên bị cho thôi việc.

Sau khi thôi việc, lợi dụng việc từng là nhân viên tư vấn, có hiểu biết sâu về quy trình và tài liệu hồ sơ, Đại lập kế hoạch lừa đảo, nhắm vào khách hàng của công ty cũ.

Đại sao chép hồ sơ thật của các khách đã được cấp visa Canada, sử dụng phần mềm máy tính chỉnh sửa, cắt ghép thông tin tạo ra các giấy tờ giả thể hiện hồ sơ của khách đã được cơ quan chức năng tại Canada chấp thuận.

Các tài liệu này được Đại gửi cho khách qua ứng dụng mạng xã hội để thuyết phục, hối thúc khách hàng chuyển tiền vào tài khoản do anh ta chỉ định.

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an xác định từ tháng 4 đến tháng 10, bằng thủ đoạn này, Dương Văn Đại đã chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của 15 khách hàng.

Tại cơ quan điều tra, Dương Văn Đại khai do đầu tư Forex (đầu tư ngoại hối) thất bại, nợ nần chồng chất nên nảy sinh ý định lừa đảo. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt của các nạn nhân, Đại tiêu xài cá nhân, mang đi đầu tư Forex và tiếp tục thua lỗ.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An thực hành quyền công tố, kiểm sát vụ án yêu cầu cơ quan điều tra trưng cầu giám định đối với các tài liệu liên quan, xác định hành vi sử dụng tài liệu giả trong quá trình lừa đảo để xem xét khởi tố bổ sung tội danh đối với Dương Văn Đại, bảo đảm xử lý nghiêm, không bỏ lọt hành vi phạm tội.