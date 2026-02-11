Bắt giữ tài xế xe tải đâm ô tô con văng xuống suối rồi bỏ chạy

Ngày 11/2, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Ngọc Hoàng (37 tuổi, trú Hà Nội) để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy.

Trước đó, vào ngày 9/2, Công an tỉnh Sơn La tiếp nhận tin báo về việc vào khoảng 4h30 cùng ngày tại km289+200 quốc lộ 6 (thuộc bản Nà Hạ 2, xã Chiềng Mung) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và ô tô con do ông T.V.H. điều khiển lưu thông theo hướng Hà Nội - Sơn La.

Trên ô tô con có chị Đ.T.V. (24 tuổi) và cháu P.T.D. (1 tuổi, cùng trú tại phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La).

Sau va chạm, ô tô con bị văng xuống suối, ngập nước, hư hỏng nặng. Ông H., chị V. và cháu D. bị thương. Sau tai nạn xe tải đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm phương tiện đã gây tai nạn.

Trần Ngọc Hoàng tại công an (Ảnh: Công an Sơn La).

Qua xác minh, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe tải gây tai nạn đã di chuyển lòng vòng, thay đổi lộ trình nhằm tránh sự phát hiện, sau đó di chuyển về hướng Hà Nội.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương, quyết liệt, chỉ sau 18 giờ truy xét, lực lượng Công an đã xác định và bắt giữ đối tượng Trần Ngọc Hoàng là người điều khiển xe tải biển kiểm soát 29H-856.30 màu đỏ, gây tai nạn rồi bỏ chạy.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Trần Ngọc Hoàng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Theo đó, sau khi gây tai nạn Hoàng đã điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường rồi mang xe đến một gara ô tô ở Hà Nội để sửa chữa nhằm che giấu dấu vết, trốn tránh trách nhiệm.

Kết quả kiểm tra ban đầu xác định Hoàng âm tính với ma túy và nồng độ cồn.

Vào năm 2023, Hoàng từng bị Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai xử phạt 36 tháng tù cho hưởng án treo về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và đang trong thời gian chấp hành án treo.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.