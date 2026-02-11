Thanh niên ở miền Tây bị bắt vì nhiều lần giao cấu với bạn gái 15 tuổi

‎Ngày 11/2, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa thi hành lệnh bắt tạm giam Phan Vĩnh Thanh (28 tuổi, trú tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) về tội Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Trước đó, ngày 5/6/2025, Thanh và K.P. (15 tuổi, ở An Giang) quen biết, có tìm hiểu và nảy sinh tình cảm nam nữ. Trong vòng 3 tháng sau khi quen biết P., Thanh đã hẹn đi chơi và 5 lần quan hệ tình dục với bạn gái.

Đối tượng Thanh tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Đến ngày 3/12/2025, P. kể lại sự việc cho gia đình nghe. Gia đình nạn nhân sau đó đến Công an xã An Châu tố giác sự việc.

Tại cơ quan công an, Thanh khai nhận mọi hành vi phạm tội.