Thanh niên ở miền Tây bị bắt vì nhiều lần giao cấu với bạn gái 15 tuổi
(Dân trí) - Sau 6 tháng quen biết và 5 lần quan hệ tình dục với bạn gái 15 tuổi, thanh niên 28 tuổi ở An Giang bị gia đình bạn gái tố giác và bị bắt tạm giam về tội Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.
Ngày 11/2, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa thi hành lệnh bắt tạm giam Phan Vĩnh Thanh (28 tuổi, trú tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) về tội Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.
Trước đó, ngày 5/6/2025, Thanh và K.P. (15 tuổi, ở An Giang) quen biết, có tìm hiểu và nảy sinh tình cảm nam nữ. Trong vòng 3 tháng sau khi quen biết P., Thanh đã hẹn đi chơi và 5 lần quan hệ tình dục với bạn gái.
Đến ngày 3/12/2025, P. kể lại sự việc cho gia đình nghe. Gia đình nạn nhân sau đó đến Công an xã An Châu tố giác sự việc.
Tại cơ quan công an, Thanh khai nhận mọi hành vi phạm tội.