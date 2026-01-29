Giải cứu kịp thời nữ sinh viên bị “bắt cóc online”

Khoảng 11h50 ngày 28/1, Công an phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của ông N.V.L. (SN 1984, trú phường Thanh Khê, Đà Nẵng) nghi ngờ cháu ruột mình là nữ sinh viên N.P.D. (SN 2007, trú cùng địa chỉ) có dấu hiệu bị bắt cóc.

Theo trình bày của gia đình, trước đó em D. vội vã rời nhà bằng xe taxi công nghệ. Sau thời điểm này, gia đình không thể liên lạc được với em, đồng thời bất ngờ nhận được nhiều tin nhắn từ chính tài khoản Zalo của em D. với nội dung đe dọa, yêu cầu chuyển tiền chuộc gấp nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.

Nữ sinh D. trong vòng tay người thân sau khi được công an giải cứu (Ảnh: Công an phường Thanh Khê).

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Thanh Khê nhận định đây là thủ đoạn “bắt cóc online”, một hình thức lừa đảo mới, đánh vào tâm lý hoang mang của nạn nhân và gia đình.

Qua xác minh ban đầu, các đối tượng đã sử dụng chiêu bài “học bổng du học Úc” để tiếp cận em D. qua mạng xã hội, từng bước tạo dựng niềm tin rồi gửi các tài liệu giả mạo nhằm đe dọa, thao túng tâm lý.

Sau đó, chúng ép nạn nhân rời khỏi nhà, cắt đứt liên lạc với người thân và di chuyển đến một nhà nghỉ trên địa bàn để phục vụ cái gọi là “điều tra bí mật”, đồng thời điều khiển em tự dựng hiện trường giả, sử dụng chính tài khoản Zalo của nạn nhân để tống tiền gia đình.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an phường Thanh Khê đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy xét.

Sau gần 3 giờ truy xét, đến 14h50 cùng ngày, lực lượng công an đã phát hiện và giải cứu an toàn em D. tại một nhà nghỉ ở phường Thanh Khê, Đà Nẵng khi em vẫn đang trong trạng thái hoảng loạn do bị khống chế tâm lý từ xa.

Sau khi giải cứu, Công an phường Thanh Khê đã hoàn thiện các thủ tục cần thiết, kịp thời trấn an tinh thần nạn nhân và bàn giao em D. về với gia đình trong tình trạng sức khỏe ổn định.