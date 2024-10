Giả danh người của Bộ Chỉ huy Quân sự, đổi tiền USD chiếm đoạt 1 tỷ đồng

Ngày 15/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hai đối tượng Lê Văn Ngoan (SN 1969) và Phạm Văn Nữa (SN 1977), cả hai đều quê Hậu Giang, để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ cơ quan công an, vào tháng 7, Nữa và Ngoan cùng hai người khác tên Duy và Chiến đã gặp nhau tại huyện Bến Cầu để tìm kiếm những người có nhu cầu mua bán tiền USD nhằm thực hiện hành vi lừa đảo.

Nữa và Ngoan tại cơ quan điều tra (Ảnh: Tuyết Nhung).

Ngày 11/7, Chiến đã giới thiệu Nữa và Ngoan cho bà N.T.H. (quê Tây Ninh), người đang có nhu cầu mua tiền USD. Cuộc gặp gỡ diễn ra tại một quán cà phê ở huyện Bến Cầu.

Tại đây, Ngoan tự nhận mình đang công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh và có tiền USD cần bán. Bà H. đã tin tưởng và đặt mua 500.000 USD với giá 18.750 đồng/USD, trong khi giá thị trường là khoảng 24.000 đồng/USD.

Chiều cùng ngày, bà H. mang theo 1 tỷ đồng cùng Nữa đến trước trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh để thực hiện giao dịch. Lúc này, Duy đứng ngoài cổng trụ sở để cảnh giới.

Nữa giả vờ gọi điện thoại và thông báo với bà H. rằng, Ngoan đang ở bên trong trụ sở. Nữa yêu cầu bà H. đưa tiền cho mình để mang vào đưa cho Ngoan lấy tiền USD. Sau khi chiếm đoạt số tiền của bà H., Nữa đã tìm cách tẩu thoát khỏi hiện trường. Cả nhóm sau đó đã chia nhau tiêu xài số tiền chiếm đoạt được.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang truy bắt hai đối tượng Chiến và Duy. Công an cũng kêu gọi những ai là nạn nhân của nhóm lừa đảo này đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh để trình báo.