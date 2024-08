Mâu thuẫn vì bạn gái bị trêu chọc, gần 60 người hỗn chiến ở Tây Ninh

Ngày 31/8, Công an tỉnh Tây Ninh và Công an thị xã Trảng Bảng đã ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam 45 bị can để điều tra về các hành vi Giết người (26 bị can), Gây rối trật tự công cộng (18 bị can) và Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng (1 bị can).

Những người này liên quan đến vụ hỗn chiến xảy ra tại khu phố Lộc Phước, phường Lộc Hưng (thị xã Trảng Bàng) vào ngày 25/8, khiến 2 người chết và một người bị thương.

Hung khí được hai nhóm sử dụng để giải quyết mâu thuẫn (Ảnh: T.N.)

Theo điều tra ban đầu từ công an, sự việc bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa Nguyễn Minh Lợi (16 tuổi) và Nguyễn Trường Huy (17 tuổi, cùng ngụ thị xã Trảng Bàng). Lợi phát hiện Huy thường xuyên nhắn tin trêu chọc bạn gái của mình là M.A.T. (16 tuổi) qua mạng xã hội, dẫn đến xung đột. Hai thanh niên sau đó hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.

Ngày 25/8, Huy rủ Phạm Văn Đô (16 tuổi) và 28 người khác hẹn nhóm của Nguyễn Minh Lợi (gồm 29 người) đến khu vực sân bóng đá Lộc Phước, phường Lộc Hưng để giải quyết.

Khoảng 1h30 cùng ngày, tại sân bóng đá, hai nhóm mang theo hung khí lao vào đánh nhau. Trong lúc hỗn chiến, Võ Trần Tuấn An dùng cây chĩa 3 răng đâm chết T.L.P.Đ. (18 tuổi); Hà Minh Triết dùng cây chĩa 3 răng đâm chết N.T.K.N. (23 tuổi); Trương Gia Huy dùng túyp sắt có đầu nhọn đánh trọng thương Đ.T.D. (16 tuổi).

Trần Hạo Nam (thuộc nhóm Huy) còn sử dụng súng rulo trong vụ hỗn chiến. Sau sự việc, Nam đã đưa súng cho Võ Đăng Khoa để phi tang.

Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an thị xã Trảng Bàng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và bắt giữ hai nhóm trên. Các nghi phạm tham gia ẩu đả có độ tuổi từ 13 đến 34.