Ghen tuông khi đọc tin nhắn, chồng trút "mưa dao" vào vợ rồi tự sát

Ngày 29/9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Giang (39 tuổi, trú tại xã Liên Minh, Hà Nội) mức án 9 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo buộc, rạng sáng 28/12/2024, Nguyễn Văn Giang ngủ dậy, thấy điện thoại của vợ là chị B.T.H. (35 tuổi) có tin nhắn trên Zalo.

Thấy vậy Giang xem điện thoại của vợ, phát hiện chị H. nhắn tin Zalo với một người đàn ông khác, sử dụng tài khoản Zalo “Thiên Long”. Trong tin nhắn 2 người xưng vợ chồng, cùng nhiều tin nhắn tình cảm nam nữ khác.

Sau đó Giang cầm điện thoại của vợ phóng xe máy ra cửa hàng bánh mì (đường Nguyễn Đăng Phi, xã Liên Minh), nơi chị H. đang bán hàng để nói chuyện, làm rõ những tin nhắn trên.

Bị cáo Nguyễn Văn Giang tại phiên tòa (Ảnh: Tuyết Nhung).

Song chị H. không đồng ý, Giang gặng hỏi vợ về những tin nhắn và tiếp tục yêu cầu đóng cửa hàng để về nhà nói chuyện, giải thích rõ ràng.

Trong lúc vợ nhất quyết không về, bị cáo bực tức đạp đổ một số đồ đạc tại cửa hàng để dọa vợ phải đi về nhà nói chuyện với anh ta.

Thấy trên xe đẩy bán bánh mì có con dao nhọn, Giang cầm lên đe dọa nhưng chị H. vẫn nhất định không về.

Do bực tức nên bị cáo đã dùng dao đâm vợ nhiều nhát. Nghĩ rằng vợ sẽ chết nên Nguyễn Văn Giang dùng chính con dao gây án tự đâm 3 nhát vào bụng mình để tự sát.

Sau đó một vài người hàng xóm đã đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu. Hậu quả, chị H. bị đa chấn thương, được xuất viện vào ngày 28/12/2024.

Cơ quan điều tra xác định nạn nhân không chết do được cấp cứu kịp thời, bị tổn hại 29% sức khỏe.

Trong khi đó, Giang cũng được xuất viện vào cùng ngày với vợ dù vết thương rất nặng.

Về trách nhiệm dân sự, quá trình điều tra vụ án, người bị hại là chị H. không yêu cầu bồi thường và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho chồng. Được biết, bị cáo có 3 người con (cháu nhỏ nhất sinh năm 2011).