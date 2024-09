Ghen tuông, cậu rủ cháu đi chém tình địch

Chiều 23/9, Công an huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị đã bàn giao 2 đối tượng chém người khác trọng thương do ghen tuông cho phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng bị bắt giữ là Y Phú Byă (18 tuổi) và Y Thiên Ktul (14 tuổi), cùng trú xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin.

Các đối tượng gây án nhanh chóng bị công an bắt giữ (Ảnh: Đức Nguyễn).

Theo điều tra ban đầu, trước đây, Y Phú Byă và cô gái trú cùng xã có tình cảm yêu đương với nhau. Gần đây, cả 2 thường xuyên mâu thuẫn, cãi vã nên chia tay nhau.

Y Phú Byă cho rằng bạn gái chia tay mình là do yêu Y.H.C.B. (21 tuổi, trú xã Ea Tiêu), do đó, sinh ra thù hằn, ghen tuông vô cớ và nung nấu ý định trả thù.

Khoảng 23h ngày 21/9, Y Phú Byă mang theo một con dao nhọn và rủ cháu ruột là Y Thiên Ktul cầm theo một con dao dài hơn 1m đứng trên đoạn đường gần khu vực nghĩa địa buôn Ea Tiêu (xã Ea Tiêu), chờ chặn đánh do biết bạn trai mới của cô gái thường di chuyển qua đây.

Khi thấy Y.H.C.B. chở bạn gái ngang qua, Y Phú Byă điều khiển xe máy chở Y Thiên Ktul đuổi theo. Đuổi gần tới, Y Thiên Ktul hỏi Y Phú Byă "chém nhé", người cậu trả lời "chém đi", lập tức, Y Thiên Ktul dùng dao chém 1 nhát trúng vào cổ nạn nhân khiến người này ngã xuống đường, thương tích nặng.

Gây án xong, cả 2 cậu cháu Y Phú Byă bỏ về nhà bạn cất dao, lẩn trốn. Riêng anh Y.H.C.B. được hỗ trợ đưa đi cấp cứu nhưng đang nguy kịch.

Sáng 22/9, Y Phú Byă và Y Thiên Ktul nhanh chóng bị Công an huyện Cư Kuin bắt giữ.