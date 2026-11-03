Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Ngọc (79 tuổi, cựu Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC) cùng 24 đồng phạm tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Hưởng lợi hơn 130 tỷ

Theo kết luận điều tra, ông Nguyễn Văn Ngọc bị cáo buộc chỉ đạo Phạm Lê Hùng liên hệ lãnh đạo, cán bộ tín dụng Ngân hàng Tín Nghĩa và Ngân hàng SCB để hợp thức hóa hồ sơ tín dụng, giúp nhóm khách hàng Công ty BMC vay vốn thông qua 19 hợp đồng.

Các khoản vay được thực hiện dù phương án kinh doanh không khả thi, tài sản bảo đảm không đúng giá trị. Tính đến ngày 3/8/2024, các khoản vay còn dư nợ 4.437 tỷ đồng, trong đó 935 tỷ đồng được chuyển cho bà Trương Mỹ Lan và bà Nguyễn Thị Thu Sương (đang bị truy nã) sử dụng. Hành vi này gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB 19.794 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ năm 2000 đến năm 2015, ông Ngọc chỉ đạo bị can Phạm Lê Hùng và Trần Thị Mỹ Ngọc thực hiện 23 lần rút tiền mặt từ quỹ Công ty BMC, chiếm đoạt tổng cộng 208,5 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Theo kết luận điều tra, trong số tiền này, ông Nguyễn Văn Ngọc phải chịu trách nhiệm về khoản chiếm đoạt 135,9 tỷ đồng; ông Phạm Lê Hùng chịu trách nhiệm chính cùng Ngọc chiếm đoạt 72,5 tỷ đồng.

Bị can Võ Tấn Hoàng Văn (Ảnh: H.H.).

Trong vụ án, một bị can đáng chú ý là bị can Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc SCB). Trong hai giai đoạn của vụ án liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, ông Văn được xác định là một trong những người giữ vai trò quan trọng trong hoạt động của SCB, giúp sức cho bà chủ Vạn Thịnh Phát.

Ở giai đoạn 1, ông Văn bị tuyên phạt 19 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và tù chung thân về tội Tham ô tài sản. Đến giai đoạn 2, bị can này tiếp tục bị tuyên phạt 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 5 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Trở lại vụ án liên quan Công ty BMC, bị can Võ Tấn Hoàng Văn bị cáo buộc từ năm 2013 đến năm 2016 đã phê duyệt cho vay, tạo điều kiện để Bùi Anh Dũng (cựu Giám đốc SCB chi nhánh Bến Thành) ký 6 hợp đồng tín dụng cho nhóm khách hàng Công ty BMC vay trái pháp luật. Tính đến ngày 3/8/2024, hành vi này gây thiệt hại cho SCB 3.623 tỷ đồng.

Nhiều bị can từng bị xét xử trong đại án Trương Mỹ Lan

Đáng chú ý, trong vụ án liên quan Công ty BMC, một số bị can hiện bỏ trốn, đang bị truy nã và bị đề nghị truy tố, xét xử vắng mặt. Những người này từng bị xét xử trong giai đoạn 1 của vụ án Trương Mỹ Lan.

Cụ thể, bị can Chiêm Minh Dũng (cựu Giám đốc SCB chi nhánh Cần Thơ) bị cáo buộc trong năm 2010 đã thực hiện chỉ đạo của Trần Ngọc Phương, nguyên Phó Tổng Giám đốc SCB, hợp thức hóa hồ sơ tín dụng cho nhóm khách hàng Công ty BMC vay trái pháp luật theo 4 hợp đồng tín dụng, gây thiệt hại cho SCB 2.894 tỷ đồng.

Ngày 11/4/2024, TAND TPHCM tuyên phạt Chiêm Minh Dũng 17 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng trong vụ án Trương Mỹ Lan giai đoạn 1.

Tương tự, bị can Nguyễn Lâm Anh Vũ (cựu Phó Giám đốc SCB chi nhánh Bến Thành) bị cáo buộc từ năm 2013 đến năm 2014 đã thực hiện chỉ đạo của Bùi Anh Dũng, tham gia cùng Lê Công Tính hợp thức hóa hồ sơ tín dụng để Dũng ký 4 hợp đồng cho nhóm khách hàng Công ty BMC vay trái pháp luật, gây thiệt hại 2.697 tỷ đồng.

Trong vụ án Trương Mỹ Lan giai đoạn 1, Vũ bị tuyên phạt 13 năm tù về Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Một bị can khác là Khổng Minh Thế (cựu Giám đốc Phòng Tái thẩm định SCB) bị cáo buộc trong năm 2013 đã có ý kiến chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn ký hợp thức hóa hồ sơ, đồng ý để Bùi Anh Dũng ký 2 hợp đồng tín dụng cho nhóm khách hàng Công ty BMC vay trái pháp luật, gây thiệt hại 1.050 tỷ đồng.

Trong vụ án Trương Mỹ Lan giai đoạn 1, bị can Thế bị tuyên phạt 6 năm tù ở cấp sơ thẩm. Sau đó, tại phiên tòa phúc thẩm, mức án được giảm xuống còn 5 năm tù về cùng tội danh.

Bị can Nguyễn Thị Thu Sương (Ảnh: SCB).

Đối với bị can Nguyễn Thị Thu Sương (cựu trợ lý của Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch HĐQT SCB), trong năm 2010, thống nhất cùng Nguyễn Văn Ngọc và Phạm Lê Hùng vi phạm hoạt động ngân hàng khi cho nhóm khách hàng Công ty BMC vay trái pháp luật tại 10 hợp đồng tín dụng tính đến ngày 3/8/2024, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB 12.000 tỷ đồng .

Trong giai đoạn 1, bà ta bị phạt 17 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Ngoài ra, bị can Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch HĐQT SCB) cũng đang bị truy nã. Trong vụ án này, người này có hành vi sai phạm gây thiệt hơn 1.000 tỷ đồng.

Trong vụ án Trương Mỹ Lan giai đoạn 1, Thành bị tuyên phạt 19 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và tù chung thân về tội Tham ô tài sản. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Cơ quan điều tra đề nghị Viện KSND Tối cao và Tòa án cấp sơ thẩm truy tố, xét xử vắng mặt các bị can hiện bỏ trốn, không xác định được nơi ở.