Theo kế hoạch, ngày 3/12, Thi hành án dân sự TPHCM phối hợp Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM tổ chức đấu giá hàng loạt bất động sản liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, với tổng giá khởi điểm 1.120 tỷ đồng.

Trong số này, tài sản có giá khởi điểm cao nhất là quyền sử dụng đất tại số 123 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1 (nay là phường Sài Gòn), TPHCM, với giá hơn 349,4 tỷ đồng. Tiếp đó là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại số 41 Nguyễn Thị Diệu, phường Xuân Hòa, có giá khởi điểm hơn 204,6 tỷ đồng.

Một góc nhà 41 Nguyễn Thị Diệu, phường Xuân Hòa (Ảnh: Xuân Duy).

Một tài sản khác có giá khởi điểm 188,8 tỷ đồng là các thửa đất số 10, 11, 12, 13, 29 và 35, tờ bản đồ số 10, phường Long Phước. Các thửa đất số 31, 32 và 33 tại cùng tờ bản đồ này có giá khởi điểm 128,9 tỷ đồng; thửa đất số 281 và 282 có giá 91,6 tỷ đồng; thửa đất số 79 có giá 44,1 tỷ đồng; thửa đất số 82 có giá 37,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, các thửa đất số 83, 84 và 1017, tờ bản đồ số 10, phường Long Phước, có giá khởi điểm 25,6 tỷ đồng; thửa đất số 1016 có giá 15,8 tỷ đồng. Nhà đất tại số 90C Trần Quốc Toản, phường Xuân Hòa, được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 33,5 tỷ đồng.

Theo quy định về thi hành án, trước khi mở cuộc đấu giá một ngày làm việc, nếu người phải thi hành án nộp đủ tiền để thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá thì được nhận lại tài sản. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả các khoản chi phí thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản.

Việc xử lý, đấu giá các tài sản nhằm thi hành các bản án hình sự của TAND TPHCM và TAND cấp cao tại TPHCM đối với bà Trương Mỹ Lan. Theo các bản án, bà Lan có trách nhiệm bồi hoàn hơn 30.000 tỷ đồng cho hơn 43.000 trái chủ.

Theo Thi hành án dân sự TPHCM, tính đến ngày 30/10, cơ quan này đã thực hiện chi trả đợt 11 với số tiền hơn 1.545 tỷ đồng. Lũy kế qua 11 đợt, tổng số tiền thanh toán cho các trái chủ trong vụ án Vạn Thịnh Phát đạt hơn 13.921 tỷ đồng.

Hiện, cơ quan thi hành án tiếp tục xử lý hơn 600 bất động sản khác liên quan đến bà Lan để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thi hành án.

Trước đó, Thi hành án dân sự TPHCM đã tổ chức đấu giá thành công nhiều bất động sản liên quan đến bà Lan. Trong đó, nhà đất tại số 44 Trần Đình Xu, phường Cầu Ông Lãnh, được bán với giá 635 tỷ đồng; nhà đất tại số 64-68 Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa, trúng đấu giá với giá 647 tỷ đồng.

Bên cạnh bất động sản, nhiều tài sản khác liên quan đến bà Lan cũng đã được đấu giá thành công, gồm hai chiếc túi Hermès với tổng giá trúng đấu giá 13,3 tỷ đồng, ô tô Maybach giá 16,6 tỷ đồng, ô tô BMW giá 879 triệu đồng và bộ trang sức kim cương có giá trúng đấu giá gần 25 tỷ đồng.