Đấu giá ế ẩm, 2 nhà đất liên quan bà Trương Mỹ Lan giảm gần 9%

Ngày 31/10, Thi hành án dân sự TPHCM thông báo giảm giá lần đầu đối với 2 bất động sản liên quan đến bà Trương Mỹ Lan (70 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), với mức giảm gần 9% so với giá khởi điểm của lần đấu giá liền kề trước đó.

Cụ thể, tài sản thứ nhất là quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại căn hộ tầng 2, số 25 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TPHCM. Tài sản này từng được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 41 tỷ đồng. Sau khi giảm 9%, giá khởi điểm trong lần đấu giá tiếp theo còn 37,3 tỷ đồng.

Bà Trương Mỹ Lan (Ảnh: Nam Anh).

Tài sản thứ hai là quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại số 151 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, có diện tích 26,4m2. Trước đó, bất động sản này có giá khởi điểm 37,3 tỷ đồng. Sau khi giảm 9%, mức giá khởi điểm mới được xác định là 33,9 tỷ đồng.

Trước đó, Thi hành án dân sự TPHCM phối hợp với đơn vị tổ chức đấu giá đưa 2 tài sản trên ra bán nhưng không có người đăng ký tham gia.

Không chỉ 2 bất động sản nói trên, nhiều tài sản liên quan đến bà Trương Mỹ Lan cũng từng phải giảm giá sau những lần đấu giá không thành. Trong số này có nhà đất tại số 12-14 Nguyễn Thiệp (tầng 4), phường Sài Gòn; xe cứu thương 5 chỗ, màu trắng, nhãn hiệu Mercedes-Benz; du thuyền The Reverie Saigon và 2 tàu Thalia, Electra.

Trong khi đó, vào ngày 3/12 tới, cơ quan thi hành án dự kiến tổ chức đấu giá hàng loạt tài sản liên quan đến bà Lan, với tổng giá trị hơn 1.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, nhà đất tại số 123 Nguyễn Huệ có giá khởi điểm 349,4 tỷ đồng; căn biệt thự tại số 41 Nguyễn Thị Diệu được định giá hơn 204,6 tỷ đồng.

Việc xử lý, đấu giá các tài sản nhằm thi hành các bản án hình sự của TAND TPHCM và TAND cấp cao tại TPHCM đối với bà Trương Mỹ Lan. Theo các bản án, bà Lan có trách nhiệm bồi hoàn hơn 30.000 tỷ đồng cho hơn 43.000 bị hại.

Theo Thi hành án dân sự TPHCM, tính đến ngày 30/10, cơ quan này đã thực hiện chi trả đợt 11 với số tiền hơn 1.545 tỷ đồng. Qua 11 đợt, tổng số tiền đã thanh toán cho các trái chủ trong vụ án Vạn Thịnh Phát đạt hơn 13.921 tỷ đồng.

Hiện, cơ quan thi hành án tiếp tục xử lý hơn 600 bất động sản khác liên quan đến bà Lan để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thi hành án.

Trước đó, nhiều bất động sản liên quan đến bị án này đã được đấu giá thành công. Trong đó, nhà đất tại số 44 Trần Đình Xu, phường Cầu Ông Lãnh, được bán với giá 635 tỷ đồng; nhà đất tại số 64-68 Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa, có giá trúng đấu giá 647 tỷ đồng.

Ngoài bất động sản, một số tài sản có giá trị khác cũng đã được đấu giá thành công, gồm 2 chiếc túi Hermès với tổng giá trúng đấu giá 13,3 tỷ đồng, ô tô Maybach giá 16,6 tỷ đồng, ô tô BMW giá 879 triệu đồng và bộ trang sức kim cương có giá trúng đấu giá gần 25 tỷ đồng.